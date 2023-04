Quando va in onda la scelta di Lavinia: la tronista è stata avvistata a casa di Alessio ma quale dei due corteggiatori ha scelto nella sua ultima puntata di Uomini e Donne

Ora è ufficiale, la scelta di Lavinia a Uomini e Donne è stata registrata. L’attesissimo momento all’interno del dating show di Maria De Filippi è stato filmato nella giornata di sabato 1 aprile e c’è già la data di messa in onda. Il pubblico si è fatto la propria idea e ognuno ha scelto il proprio preferito tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Grande la curiosità, anche se le informazioni sono trapelate. Considerando come la puntata finale del suo percorso è stata registrata sabato 1 aprile, con ogni la scelta di Lavinia a Uomini e Donne andrà in onda nel pomeriggio di martedì 4 aprile.

Lavinia e Alessio avvistamenti

Parlare di avvistamenti di Lavinia e Alessio non vale come spoiler, considerando come questo è il nome di entrambi i corteggiatori della tronista di Uomini e Donne. Di seguito però trovate la risposta alla domanda: qual è la scelta di Lavinia? Se non volete saperlo, questo è il momento di fermarsi. Detto questo, l’avvistamento è avvenuto a Caserta, il che dovrebbe già darvi la soluzione al quesito. È qui infatti che si trova la casa di Alessio Corvino, scelta di Lavinia che si è vista rispondere con un dolce sì da quello che in fondo era il favorito dei due. La puntata è stata registrata sabato 1 aprile e negli ultimi giorni parte che i due siano stati visti fianco a fianco in Campania, dando ufficialmente inizio alla loro relazione al di fuori dello show di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, per la sua ultima puntata, quella della scelta, Lavinia ha optato per un vestito rosso, mentre Alessio Corvino si è presentato con un abito nero, con tanto di papillon. Non sono mancati un po’ di ospiti d’eccezione, come le sorelle del corteggiatore campano e quelle dell’altro corteggiatore, Alessio Campoli. A loro si sono poi aggiunti anche Carola Carpanelli e Federico Nicotera. Prima di arrivare alla scelta vera e propria, la produzione ha mostrato a tutti i presenti dei filmati che hanno riassunto i momenti più belli e anche quelli più difficili delle relazioni portate avanti in studio e nelle varie esterne. Quando è giunto il momento di parlare, Lavinia si è rivolta ad Alessio Corvino, sottolineando quanto sia stata dura superare la storia delle segnalazioni sulla sua ex fidanzata. Hanno però superato quei momenti di crisi e lei non può negare il fatto che sia soltanto lui, dei due corteggiatori, a farle davvero battere il cuore: “Per questo ho scelto te”. Toccante la risposta di lui, preparata da un po’, che attendeva soltanto questo momento. Le ha ricordato il puzzle del quadro regalatole. Mancavano due pezzi e uno lei lo ha già ricevuto, mentre l’altro le viene dato ora che lui le dice sì. Nessun dramma in studio, con Alessio Campoli che ha accettato con garbo la decisione di Lavinia e non le ha negato l’ultimo abbraccio, prima di vederla andar via con un altro uomo.