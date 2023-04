Resta con me 2 si farà? Parla il produttore

Resta con me è una serie Rai ideata da Maurizio De Giovanni, con protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani. È stata un grande successo: ci sarà un seguito

Ci si chiede se ci sarà Resta con me 2 dopo la messa in onda degli ultimi due episodi della serie nata da un’idea dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha debuttato su Rai 1 il 19 febbraio scorso. Un grande successo di pubblico (media sempre attorno al 20% di share) e una trama ancora aperta, con gli appassionati che sperano che la tv pubblica italiana abbia già in previsione una seconda stagione. La fiction poliziesca, di ambientazione napoletana, vede come protagonisti gli attori Francesco Arca e Laura Adriani, rispettivamente nei panni di marito e moglie. Lui è Alessandro Scudieri, vicequestore aggiunto della squadra mobile della città campana, e lei lavora come giudice presso il Tribunale dei minori. I due restano coinvolti in una sparatoria, durante la quale la donna perde il figlio che stava aspettando: un evento che manderà in crisi il loro rapporto. Alessandro dovrà cercare di riconquistare la moglie, ma anche scoprire chi c’è dietro all’attentato, assicurando alla giustizia la banda su cui indaga da tempo.

Il già citato successo ottenuto dalla fiction è l’elemento principale che depone a favore di un Resta con me 2: la Rai avrebbe dunque tutte le intenzioni a realizzare una seconda stagione, accontentando il pubblico. La serie Rai ha ottenuto circa 4 milioni di spettatori a puntata, superando di gran lunga i programmi della rete rivale come Lo Show dei Record e il Grande Fratello VIP. Non ci sono motivi per il proseguo della vita di Diego Russo non debba vedere la luce e di recente il produttore della serie, Carlo Degli Esposti ha confermato che vedremo presto una seconda stagione. Resta con me 2 lo stanno già scrivendo ha detto ai giornalisti, sottintendendo che quindi il progetto delle nuove puntate era già previsto da tempo, e la sceneggiatura era già in corso d’opera. Gli appassionati possono quindi dormire sonni tranquilli.

Resta con me 2 anticipazioni

Stando alle anticipazioni ciò che è sicuro è che il protagonista Francesco Arca, interprete del vicequestore Alessandro Scudieri, tornerà anche nella nuova stagione della serie. Nel frattempo, questa in prima serata sulla rete ammiraglia Rai andranno in onda gli ultimi episodi, che lasceranno aperti diversi interrogativi per gli spettatori. Ci sarà da capire quale sarà il futuro del piccolo Diego, e inoltre finalmente Alessandro potrà chiudere i conti con chi è la talpa all’interno della polizia. Non ci sono però ancora grosse anticipazioni in merito a Resta con me 2, sebbene pare che la serie starebbe già venendo scritta. Di sicuro questa prima infornata di 16 episodi lascerà diverse linee narrative aperte, tenendo sulle spine gli appassionati per un po’ di mesi. Un elemento potrebbe essere il matrimonio in crisi di Francesco con sua moglie, la possibilità di adottare un altro bambino o di lasciarsi dopo il tradimento di lui che potrebbe innescare nella coppia un nuovo effetto domino. Non si escludono nel cast della nuova stagione di Resta con me anche nuovi attori, ma è ancora presto per fare nomi.