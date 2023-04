GF Vip Oriana e Daniele: la sorpresa che fa impazzire i fan VIDEO

Il post finale del GF Vip è stato caratterizzato dall’incontro tra Oriana e Daniele: una sorpresa fuori gli studi di Cinecittà che è diventata virale sui social

La finale del Grande Fratello Vip di ieri sera 3 aprile si è conclusa con la sfida tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Dopo una serie di televoti flash sono state le due influencer a contendersi la vittoria dopo quasi 200 giorni dall’inizio del reality. Mentre il verdetto proclamava vincitrice Nikita, c’era chi all’esterno degli studi di Cinecittà stava preparando una sorpresa inaspettata per Oriana. Daniele Dal Moro ha scelto il modo più fantasioso per accogliere Oriana al termine della sua avventura al GF Vip. Oriana e Daniele si sono conosciuti all’interno della casa e tra alti e bassi hanno mostrato un feeling notevole che però ha dovuto fare i conti con la squalifica di Dal Moro che ha dovuto lasciare il reality. Da quel momento l’ex tronista di Uomini e Donne non ha rilasciato interviste, non ha inviato videomessaggi ai concorrenti rimasti nella casa, e soprattutto Oriana, e ha atteso il momento giusto per dimostrare tutto il suo affetto per la venezuelana. Durante tutti questi giorni ha spesso parlato sui social tramite post o partecipando a room su Twitter dove ha raccontato la sua esperienza e ringraziato tutti i fan, in particolare gli Oriele fandom nato dalla ship tra lui e Oriana. Nessuna parola però proprio sulla Marzoli al punto tale che in tanti credevano avesse già dimenticato la Bebè biondina. Eppure i segnali di un sentimento forte c’erano considerato che subito dopo la sua squalifica ha pubblicato sui social la lettera che Oriana gli aveva scritto e aveva difeso la venezuelana dalle parole di Orietta Berti che metteva in dubbio la veridicità del sentimento di Daniele.

GF Vip Oriana e Daniele oggi

Ieri sera dopo la finale del GF Vip Dal Moro ha risposto con i fatti e si è presentato fuori dagli studi in una limousine nera con un cielo stellato come sfondo e con scritto sulla carrozzeria “vas a flipar” (andrai fuori di testa) in attesa dell’uscita di Oriana. La venezuelana ha parlato spesso di Dal Moro durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip anche andando contro la produzione che dopo la squalifica dell’ex tronista aveva volutamente censurato ogni riferimento al ragazzo dopo avergli negato la possibilità di salutare tutti prima di abbandonare il reality. Uno scontro diretto quello tra Dal Moro e il GF Vip che ieri ha avuto l’ennesimo capitolo con Daniele che ha catalizzato l’attenzione di tutti i fan recandosi direttamente a Roma in attesa di Oriana. Dopo ore i fan della coppia hanno filmato il primo incontro tra Oriana e Daniele con i due che si sono abbracciati e si sono ritrovati dopo settimane. Sui social sono spuntate numerose foto e indiscrezioni sulla serata post GF Vip della coppia che dopo aver lasciato gli studi insieme sono arrivati in albergo e hanno salutato e accolto alcuni fan rimasti lì in attesa di vederli. Il veneto e la venezuelana hanno mostrato tutti il loro affetto e si sono baciati ripetutamente già nella limousine come immortalato anche da alcuni. C’è chi attende ulteriori info sui ragazzi e chi invece, dopo la sorpresa inaspettata, vuole lasciare spazio alla coppia per viversi la vita lontano dalle telecamere. Gli indizi però continuano ad essere raccolti: sui social Oriana ha subito ricambiato il follow su Instagram a Daniele, mentre alcune fonti rivelano di un dialogo tra i due con Dal Moro che ha promesso alla Marzoli di raccontarle tutto ciò che è davvero successo nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi sono arrivate anche le prime stories di Oriana a letto con Daniele che la abbraccia. La venezuelana ha voluto ringraziare tutti per il sostegno sottolineando che ora si gode il suo Dani dopo aver trascorso tutta la notte svegli.