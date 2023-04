Imma Tataranni nuove puntate al via: dove vedere le riprese

Imma Tataranni Sostituto procuratore 3 è una serie Rai con protagonista Vanessa Scalera, di cui sono iniziate le riprese della nuova stagione

Tornerà presto Imma Tataranni non in replica con la nuova terza stagione. La brillante sostituto procuratore di Matera interpretata da Vanessa Scalera, è un personaggio tratto dai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia e quindi c’è molto da raccontare. La seconda parte della seconda stagione è andata in onda tra settembre e ottobre 2022 con altri quattro episodi, confermando il successo ottenuto dalle puntate precedenti, mentre ora è in replica ogni martedì sera nel mese di Aprile. La Rai ha così deciso di proseguire con la fiction, mettendo in cantiere una terza stagione, le cui riprese sono già iniziate. Imma Tataranni è diretta da Francesco Amato, con un cast che, oltre alla protagonista, annovera attori come Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e Carlo Buccirosso. La fiction è incentrata sulle vicende di Imma Tataranni, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Matera, dalla memoria infallibile, un forte senso di giustizia ma anche uno spirito molto ironico, che fa sì che la serie oscilli tra il poliziesco e la commedia.

Buone notizie per tutti gli appassionati della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia: Imma Tataranni sta per tornare sugli schermi Rai. A fine febbraio la tv pubblica italiana ha annunciato infatti l’inizio delle riprese della terza stagione, il cui via ufficiale è avvenuto lo scorso 13 marzo. La location principale sarà, come per le due serie precedenti, la città di Matera, in Basilicata, e il territorio circostante, vale a dire l’ambientazione originale dei romanzi. La notizia è stata confermata anche da Domenico Bennadi, sindaco della città lucana, che è stata Capitale europea della cultura nel 2019. Matera è uno dei borghi più belli d’Italia, nonché teatro negli anni di molte produzioni televisive e cinematografiche italiane e internazionali. La serie ha ormai raggiunto un catalizzatore pubblicitario ed economico per la città, sia per l’indotto creato dai fan della serie che si recano dove si girano le riprese di Imma Tataranni 3 per vedere i beniamini, sia grazie al turismo. Capita spesso, infatti, che vedendo in TV una città così bella venga voglia di visitarla.

Imma Tataranni 3 quando esce

Ancora non sono note le date in cui Imma Tataranni 3 debutterà sui teleschermi di Rai Uno, ma le previsioni indicano la primavera 2024 come periodo di messa in onda delle prime puntate. Non è ancora stato confermato, ma è possibile che anche questa stagione possa essere divisa in due parti distinte. Le due precedenti stagioni sono andate tutte in onda in autunno, tra settembre e ottobre, nel 2019, nel 2021 e nel 2022. La prima stagione contava 6 episodi da 110 minuti l’uno, mentre per la seconda si era saliti a 8 episodi, trasmessi su Rai 1 però in due parti e a un anno di distanza. Anche la terza stagione di Imma Tataranni conterà 8 episodi, secondo quanto annunciato, della durata di circa 100 minuti ciascuno. Confermato gran parte del cast per un concetto di continuità simile al Commissario Montalbano, anche se non mancheranno nuovi attori per rendere l’atmosfera della fiction più intrigante.