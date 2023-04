Joaquin Cortes ricoverato perché: la verità sul vaccino

Joaquin Cortes ricoverato in ospedale per un malore avuto mentre era con i suoi bambini: il motivo e come sta il ballerino di flamenco

La notizia arriva dalla Spagna: Joaquin Cortes, il famoso ballerino di flamenco, è stato ricoverato in ospedale a Madrid colto da un improvviso malore, uno svenimento, mentre trascorreva il suo tempo libero accanto ai suoi figli. Le ipotesi sul perché è stato male si rincorrono e non poteva mancare quella relativa al vaccino. È stato lo stesso Joaquin Cortes ad annunciare sui social il suo ricovero con una foto sul letto d’ospedale e un lungo post dove ha spiegato le sue condizioni di salute. Il ballerino ha spiegato di essersi sentito male già da qualche settimana con tosse, stanchezza e mal di testa ma nonostante questi sintomi è riuscito comunque a portare avanti i suoi spettacoli teatrali a Barcellona e Madrid. Con il trascorrere dei giorni però le condizioni sono sempre più peggiorate ma ha cercato di allontanare ogni tipo di preoccupazione provando a portare avanti la sua routine giornaliera. Joaquin Cortes ha spiegato che qualche giorno fa ha iniziato a tossire in maniera insistente e non riusciva ad avere la giusta lucidità al volante mentre accompagnava suo figlio Romeo a scuola.

I colpi di tosse sono apparsi anche durante una conferenza stampa e di ritorno a casa da uno dei suoi spettacoli. Proprio in questo caso ha dovuto chiedere aiuto alla moglie Monica per guidare perché era arrivato al punto di non riuscire a vedere ciò che aveva davanti. Il motivo che ha portato Joaquin Cortes a essere ricoverato è avvenuto domenica quando mentre stava giocando con i figli è svenuto. Arrivato al pronto soccorso aveva una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa e ora è sotto antibiotici ed è costantemente monitorato con la necessità di respirare con l’ossigeno. Anche se al momento non si sa cosa gli stia succedendo esattamente, il ballerino spagnolo ha voluto ringraziare lo staff per il lavoro svolto.

Joaquin Cortes ricoverato: il motivo

Quando è arrivata la notizia del ricovero di Joaquin Cortes in molti sui social, commentando cosa è successo al noto ballerino di flamenco, hanno subito pensato che il motivo del suo svenimento fosse il vaccino contro il Covid. Non ci sono notizie a riguardo dalla Spagna e lo stesso artista ha comunicato sui social che lo staff medico sta ancora indagando sulle cause del suo malore che potrebbero essere le più disparate, da una forte bronchite malcurata o probabilmente latente o un virus, non necessariamente covid, probabilmente influenzale che però si è manifestato in maniera molto aggressiva. Ciò che in tanti hanno immaginato è che Joaquin Cortes non si sia fermato quando necessario ma abbia proseguito il suo tour teatrale sforzando ulteriormente il proprio fisico che dopo le prime avvisaglie ha mostrato la sua debolezza. È stato infatti lo stesso ballerino a spiegare che da settimane non si sentisse bene ma l’amore per la sua arte lo ha spinto a proseguire senza pensarci più di tanto. Joaquin Cortes è ancora ricoverato in ospedale in attesa di scoprire il motivo di questi svenimenti, ma è fiducioso che vada tutto bene e che presto potrà tornare a ballare e stare con la sua famiglia: “Mi fa solo male non aver i miei figli per giorni ma andrà tutto bene”, ha spiegato sui social.