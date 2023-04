Chi è il professore Oscar Innaurato di Back to School

Chi è il maestro di Back to School, il professore Oscar Innaurato: dov’è nato e cosa insegna nel programma di Federica Panicucci

Prima di andare in Aula Magna per tentare di superare l’esame di quinta elementare, i partecipanti di Back to School dovranno essere preparati dai professori tra quali è stato confermato anche nella seconda stagione Oscar Innaurato, maestro abruzzese della trasmissione in onda su Italia 1. Molto amato dal pubblico e temuto dai VIP della trasmissione, è stato riconfermato in questa nuova edizione, pronto ad affrontare allievi sempre più indisciplinati. Back to School è condotto da Federica Panicucci che ha preso il posto di Nicola Savino alla guida della trasmissione nella prima edizione andata in onda lo scorso anno. Altra novità del cast è rappresentata dalla presenza di Gianluca Scintilla Fubelli, famoso comico che si è calato nei panni del capoclasse indisciplinato e che aveva partecipato alla prima edizione di Back to School. Alla base del programma c’è un’idea molto semplice, ovvero riportare sui banchi 30 ripetenti famosi, ormai diventati adulti, chiamati a studiare per superare l’esame di quinta elementare. Nella prima puntata del programma di Federica Panicucci ospiti Michele Cucuzza, Valeria Marini, Jenny De Nucci, Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Walter Zenga.

Il maestro Oscar Innaurati da Chieti

I partecipanti VIP che tornano a scuola per sostenere e superare l’esame di quinta elementare devono studiare diverse materie, da matematica a storia, da geografia a grammatica, da filosofia a fisica e chimica. Il maestro Oscar Innaurato di Back to School dovrà dare lezioni e provarle tutte, nonostante alcuni casi sembrino disperati, passando dalla teoria a delle prove scritte e quiz. Il pubblico ha quindi modo di mettersi alla prova, magari sfidando i propri figli davanti alla televisione, e chi sa chi è più preparato tra i bambini di quinta elementare e i loro genitori. Il maestro Oscar Innaurato di Back to School è nato a Lanciano, in Abruzzo, ed è cresciuto a Gessopalena, in provincia di Chieti. Si è diplomato al liceo classico Vittorio Emanuele II, per poi cambiare città e trasferirsi a Roma, dove si è laureato in Storia dell’Arte presso l’Università Sapienza della capitale. Ha poi detto addio anche al Lazio, trasferendosi in Brianza per motivi di lavoro, dove vive ormai da sei anni.

L’insegnamento è la più grande passione del professore Oscar Innaurato che ha preso una strada inaspettata quando è diventato maestro di Back to School, di fatto trasformandosi in un personaggio televisivo. Occupa parte del suo tempo facendo attivismo nel sociale e nello specifico si batte per i diritti umani infatti nei pressi di casa ha fondato l’associazione Brianza oltre l’arcobaleno. Questa ha come obiettivo primario il dare sostegno tanto pratico quanto psicologico alle persone della comunità LGBTQI in difficoltà. Nella sua terra d’origine, l’Abruzzo, si è messo in mostra per aver organizzato svariate esposizioni d’arte, prendendo parte alle edizioni del Festival John Fante di Torricella Peligna. Un uomo molto impegnato e infatti il professore di Back to School è anche direttore della testata online BL Magazine, che si occupa di temi legati ai diritti umani.