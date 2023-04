Compromessi sposi dove è stato girato location: Hotel e Chiesa

Dove è stato girato il film Compromessi sposi: le location della pellicola tra due famosissimi borghi del litorale laziale

Compromessi sposi è una pellicola del 2019, diretta da Francesco Micciché e con protagonisti Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono e Valeria Bilello. Il film è stato girato nella provincia di Latina, in particolare tra Gaeta e Formia, due luoghi molto suggestivi e frequentati del litorale laziale. Nel film si riconoscono moltissimi scorci delle due città, in particolar modo di Gaeta, uno dei borghi più suggestivi del Lazio. La cittadina presenta un ricco centro storico, situato nella zona alta della città, di chiaro impianto medievale visto che in passato le costruzioni avvenivano soprattutto su territori innalzati così da potersi difendere da eventuali attacchi mantenendo la vista dall’alto.

A dominare la città di Gaeta, dunque, troviamo il Castello Angioino-Aragonese, che è situato sopra la zona del porto, sempre con l’obiettivo di controllare eventuali sbarchi dei nemici. Questa fortezza porta la prestigiosa firma di Federico II di Svevia, famosissimo imperatore del Sacro Romanzo Impero, che ha fondato il Regno di Sicilia e ha lasciato un’impronta fortissima nel sud Italia. Il fascino medievale di Gaeta si affianca, nelle location del film Compromessi sposi, a quello naturalistico di Formia, importante centro in provincia di Latina, che offre un contrasto mozzafiato tra le colline e il mare e ogni anno accoglie numerosi turisti che ne affollano le spiagge. Tra gli altri luoghi simbolo del film troviamo il Borgo di Mola, dove è situato il famoso faro che appare nella pellicola, e il Palazzo Comunale di Gaeta, che fa da location invece all’ufficio del sindaco.

Compromessi sposi location chiesa e hotel

Gran parte del set dove è stato girato Compromessi Sposi prende vita in una location precisa, ovvero il Grande Albergo Miramare, che fa da hotel al film. Questa struttura esiste nella realtà e si trova a Formia. L’albergo del film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme è uno storico impianto della zona, la cui storia ha inizio addirittura nel 1947, quando i Savoia la scelsero come residenza estiva. Oggi il Grande Albergo Miramare, antica dimora della Regina Elena di Savoia, è una delle strutture di riferimento in questa zona e accoglie al suo interno tantissimi visitatori, ma anche eventi privati e un giardino che si tuffa immediatamente nel mare. Anche la chiesa protagonista di numerose scene del film dalla preparazione al rito esiste nella realtà. La chiesa di Compromessi Sposi si trova a Formia ed è uno dei tanti e magnifici edifici religiosi che popolano quell’area, davvero ricca di fascino e cultura.

Una location incantevole, dunque, fa da sfondo a una molto apprezzata, una commedia leggera e divertente capace di emozionare e far sorridere gli spettatori. La trama racconta infatti la storia di Ilenia (Grace Ambrose) e Riccardo (Lorenzo Zurzolo) due giovani amanti che decidono di sposarsi, ma prima di compiere il grande passo devono fare i conti con la conoscenza delle rispettive famiglie, che si rivela molto complessa. L’amore che unisce i due ragazzi non si rifletto affatto nel rapporto tra i due consuoceri Gaetano (Vincenzo Salemme) autarchico sindaco di Gaeta e Diego (Diego Abatantuono) un imprenditore del nord Italia che non vede di buon occhio il sud. I due, dunque, cercano di mandare all’aria il matrimonio dei figli, creando una serie di situazioni improbabili.