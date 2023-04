Jenny De Nucci chi è l’influencer ex del Collegio

Chi è Jenny De Nucci, ex de Il Collegio e perché è famosa: cosa fa nella vita l’ex fidanzata della cantante Ariete

Jenny De Nucci 22 anni, è nata il 27 maggio 2000 a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. È una giovane attrice e influencer, molto nota sui social, come dimostrano i suoi tantissimi follower su Instagram, ben 1.2 milioni. Cresciuta in provincia di Monza e Brianza, ha subito capito che la sua strada nel mondo era lo spettacolo e infatti fin dall’infanzia inizia a cantare, dedicandosi inoltre alla danza e alla fotografia. Una spinta artistica che le viene da dentro e, seguendola a caccia del successo, ha preso parte a un workshop di recitazione tenuto dall’Associazione Culturale Mondo Artistico di Roma. La bionda influencer ha così lasciato casa dei genitori e si è trasferita nella Capitale, stringendo contatti importanti per il proprio futuro. A soli 16 anni, Jenny De Nucci ha fatto il suo debutto ufficiale in televisione, raggiungendo la popolarità grazie al programma di Rai 2 Il Collegio. Questa non è stata però la sua unica esperienza sul piccolo schermo, considerando come in seguito sia divenuta un’attrice a tutti gli effetti, esordendo nel mondo della fiction. L’abbiamo infatti vista nel 2018 sul set di Un passo dal cielo, che al tempo aveva ancora nel cast Daniele Liotti, che oggi ha lasciato la serie. L’anno dopo, invece, ha recitato in Don Matteo, in una delle ultime stagioni con Terence Hill, sostituito ora da Raoul Bova. Infine ha partecipato alla prima puntata di Back To School 2023 nelle vesti di ripetente Vip. È anche una vera e propria imprenditrice digitale Jenny De Nucci, si muove su diversi fronti, come quello della pubblicità. L’abbiamo infatti vista impegnata negli sport di Air Max Nike e Unbelievabrow Oreal. Pensando a sponsorizzazioni più recenti, lanciate sul suo seguitissimo profilo Instagram possiamo elencare Maxibon, Please Fashion e iBleus. Alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato il cortometraggio Happy Birthday e si è poi cimentata nel mondo dell’editoria, pubblicando il suo primo libro, dal titolo Girls. Siamo tutte regine. Non mancano alla Tiktoker dei premi in bacheca, come quello Brillante debutto nel mondo dello spettacolo al Festival del Cinema di Salerno, o l’Explosive Talent Award al Giffoni Film Festival. Jenny De Nucci parla cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese, pratica ancora oggi danza contemporanea, equitazione e ginnastica artistica, le sue passioni.

Jenny De Nucci e Ariete

Si è parlato molto in passato di Jenny De Nucci e la cantante Ariete, dal momento che le due sono state fidanzate. Una storia che ha colpito molto i fan, che speravano potesse durare per sempre e invece a giugno 2022 le due si sono lasciate una volta per tutte. A dare la notizia della rottura è stata Jenny De Nucci, che su Instagram ha confermato le indiscrezioni che da un po’ circolavano sul loro conto. L’influencer ha chiesto di smetterla di taggarla in video con Ariete e di segnalarle con chi sta uscendo. Come spesso accade, dividere vita privata e pubblica è molto complicato e quindi superare questa storia non è stato facile, gestendo la pressione dei fan. Nessuna delle due ha voluto diffondere informazioni sul perché si sono lasciate, spiegando come sia importante che loro sappiamo com’è andata davvero.