Ariete perché porta sempre il cappello

Come molti spettatori si sono accorti durante le serate del Festival di Sanremo, Ariete porta sempre il cappello: la spiegazione legata al passato

Grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Ariete si è fatta conoscere anche al grande pubblico, arrivando magari a quegli ascoltatori più lontani dai nuovi canali di diffusione musicale. La giovane cantante di Anzio è ormai un vero e proprio punto di riferimento per le nuove generazioni, una voce della Generazione Z, in cui moltissime persone s’identificano e che in tanti cercano di emulare. A partire da quello che è il tratto distintivo di Ariete, che molti hanno notato in queste serate del Festival: il cappello in testa. Chi conosce da più tempo Ariete e la segue magari sui social, sa benissimo che è difficilissimo vedere la cantante di Mare di guai senza cappello, anche se nella prima serata del Festival si è presentata senza, ma solo per ragioni di Fantasanremo, visto che indossare il cappello porta dei malus. Dopo questa eccezione, però, Ariete è tornata a indossare il suo iconico cappellino, come fa sempre in ogni suo concerto, negli scatti su Instagram e nei video che circolano nel web. Ma perché Ariete indossa sempre un cappello? Pare che la risposta sia da trovare nel passato sentimentale della cantante, che qualche anno fa, quando la sua carriera musicale era agli albori, ha ricevuto in dono dalla sua fidanzata un cappello e da quel momento è diventato simbolo della sua carriera artistica e la cantante non se ne separa mai. Unica eccezione la prima all’Ariston, sicuramente un’occasione decisamente non come le altre, ma poi Ariete è subito tornata al suo amatissimo cappello, simbolo della cantante e anche dei suoi fan, che molto spesso hanno adottato il suo stile indossando anche loro il berretto come Ariete, specialmente ai suoi concerti. La stessa cantante ha raccontato che porta sempre con sé i suoi cappelli perché li colleziona.

Ariete carriera

Ariete, al secolo Arianna del Giaccio, è arrivata al Festival di Sanremo dopo qualche anno di crescita incredibile. Nata ad Anzio il 27 marzo del 2000, l’inizio della carriera di Ariete risale al 2019, quando la cantante incide il singolo Quel Bar, spinta proprio dalla fidanzata del tempo, che è rimasta una persona a lei molto cara anche dopo che si sono lasciate, e quella canzone ha sancito l’inizio dell’ascesa di Ariete, che poi si è consolidata con altri singoli di grandissimo successo, da Amianto a Pillole, fino alla collaborazione con gli Psicologi in Tatuaggi. Nel 2020 Ariete pubblica due EP, Spazio e 18 anni, raccolti in un’unica opera nel 2021, anno in cui la cantante si affaccia al grande pubblica grazie a L’ultima notte, canzone che ottiene un successo pazzesco anche a causa del suo utilizzo nella pubblicità del Cornetto Algida. Così arriviamo al 2022 e all’uscita, a febbraio, del primo album di Ariete, Specchio, che conta anche su collaborazioni di prestigio come quelle con Madame e Franco 126. Per tutto il 2022 Ariete porta in giro per l’Italia il suo nuovo album e i precedenti singoli, arrivando così al 2023 e alla partecipazione a Sanremo, una vetrina ancora più grande per la cantante di Anzio.