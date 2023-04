Paolo Brosio madre ricoverata e cosa ha

Come sta la mamma di Paolo Brosio, ricoverata d’urgenza la signora Anna: cosa ha avuto e quanti anni ha l’anziana donna

La mamma del giornalista Paolo Brosio sta male ed è ricoverata in Ospedale a 102 anni di età, il figlio lo ha annunciato in diretta TV a Mattino 5. Una scena che ha dell’assurdo, rapidamente divenuta virale, con un velo di doverosa tristezza che aleggia sulla vicenda. Impegnato in un collegamento con Federica Panicucci a Trevignano Romano, il volto Mediaset avrebbe dovuto parlare di tutt’altro, ovvero del paesino del Lazio, che si affaccia sul bel lago di Bolsena, divenuto celebre dopo la diffusione delle immagini della Madonnina che piange sangue. A ciò si aggiungono le presunte previsioni della veggente Gisella Cardia. Un caso che ha fatto discutere, di colpo cancellato dal dramma dell’opinionista inviato. Chiunque abbia avuto modo di assistere alla scena in diretta si sarà reso subito conto di come lo sguardo del giornalista fosse perso nel vuoto. Aveva poco interesse nei confronti della telecamera e continuava a guardare con insistenza il cellulare, a caccia di notizia sulle condizioni di sua madre, si è poi scoperto. Il suo atteggiamento insolito ha attirato l’attenzione di Federica Panicucci, che ha provato a richiamarlo all’ordine, chiedendogli tra il serio e il faceto se avesse ricevuto messaggi da parte dalla sensitiva. La verità viene a galla e tutti scoprono che la mamma di Paolo Brosio sta male ed è ricoverata in ospedale. L’inviato ha spiegato d’essere molto triste, avendo appreso delle condizioni dell’anziana donna, in preda a dolori atroci mentre il figlio è a 500 km di distanza.

Paolo Brosio madre infarto

Tutti si sono chiesti cos’ha avuto la mamma di Paolo Brosio e quali sono le sue condizioni. La donna non è giovanissima, anzi è possibile dire come sia di certo tra le persone più anziane d’Italia. La signora Anna è infatti ultracentenaria e a breve sarà il suo compleanno. È nata il 7 aprile e in quella data compirà ben 102 anni. Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di emozionarsi nel sentire le parole dell’inviato, mettendo subito da parte la necessità di proseguire con il servizio. Ha provato a dare sostegno giornalista, spiegando come tutti vogliano un gran bene alla mamma di Paolo Brosio, che abbracciano a distanza. Parole che lo hanno colpito, spingendolo al tempo stesso a ulteriori considerazioni. Si è rammaricato del fatto d’essere così distante da lei, impossibilitato nel darle sostegno. La signora Anna è stata ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Versilia: “Sono triste e angosciato ma qui a lavorare”. Una frase che la conduttrice non ha ignorato, di fatto autorizzandolo a correre da sua madre. In seguito è stato proprio l’uomo a rispondere alla domanda che tutti quelli che hanno seguito la vicenda si sono posti: come sta la mamma di Paolo Brosio. Un infarto a 102 anni, ecco cosa ha spinto al ricovero d’urgenza della signora Anna, che aveva subito già problemi simili a ottobre 2022, venendo salvata dai medici e dalle preghiere, come ha spiegato il figlio. Inoltre da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, Paolo Brosio ha detto che la mamma sta leggermente meglio e ha superato la terapia intensiva.