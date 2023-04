Rocco Schiavone dove è stato girato: la vera casa

Le location di Rocco Schiavone: dov’è ambientata la fiction Rai con Marco Giallini. I luoghi storici di Aosta da scoprire

Quali sono le location di Rocco Schiavone, serie TV con Marco Giallini giunta alla quinta stagione. I panorami della Valle d’Aosta sono splendidi e di seguito vi spieghiamo in che modo raggiungere i veri posti dove il cast ha girato tutte le puntate che sono andate in onda dal 2016 a oggi. L’impatto della fiction Rai sulla regione è stato così importante da spingere a insignire Marco Giallini dell’onorificenza di Ami de la Vallée d’Aoste. Trasferito qui al Nord per motivi disciplinari è stato costretto a lasciare la sua amata Roma. La principale location di Rocco Schiavone 5 ci porta al confine tra Italia e Francia, all’altezza di Punta Helbronner, sul Monte Bianco. Passaggio anche sulle Alpi Graie, che toccano in parte il territorio svizzero, così come sui bellissimi percorsi da escursione, che conducono alla celebre guglia di Aiguille du Midi. Tra i vari luoghi storici ripresi nei gli episodi della fiction con Marco Giallini c’è inoltre la Biblioteca regionale Bruno Salvadori, posta di fianco alla Porta decumana di Aosta.

Rocco Schiavone location

Grande la curiosità dei fan, che vogliono scoprire dov’è la casa di Rocco Schiavone nella realtà. L’abitazione di Marco Giallini nella fiction Rai è stata adattata a Palazzo Ansermin, che si trova nel cuore del centro storico di Aosta. Un edificio storico, risalente al Seicento, che è stato completamente restaurato e riportato al suo splendore. La casa di Rocco Schiavone è al primo piano, appena sopra lo stemma posto sul portone d’ingresso. Il vicequestore trascorre molto tempo anche nella location di Caffè Nazionale, sito sotto il porticato della grande Piazza Emile Chanoux, la più importante di Aosta. In alcune circostanze si reca presso il Teatro Romano, luoghi simbolo della città, ma non mancano ovviamente altre ambientazioni di Rocco Schiavone, che porta gli spettatori anche al di fuori dei confini cittadini. Pensiamo ad esempio alla Questura della fiction con Marco Giallini che, stupirà scoprire dove è stato girato, è altro che un bar posto all’interno del cementificio di Cogne. Chiunque volesse visitare il posto, sappia che è possibile farlo liberamente, accedendo senza costi o restrizioni.

Un tempo era in realtà un’azienda siderurgica, risalente ai primi anni del Novecento, molto importante per l’economia della città. Un luogo così importante da aver spinto alla creazione di alcuni quartieri popolari, come il Quartiere Cogne. Non stupisce, quindi, che la produzione abbia deciso di ricreare proprio qui la Questura di Rocco Schiavone. Le riprese hanno coinvolto anche il Criptoportico Forense, dove il protagonista incontra il Magistrato Baldi quando non vogliono essere visti e disturbati. Un monumento storico che risale all’epoca romana, la cui funzione non è ancora chiara. Nel corso delle puntate, però, la fiction ci ha anche portati a Roma, città dov’è nato e cresciuto il personaggio di Marco Giallini. le location dove è stato girato Rocco Schiavone nella Capitale sono la Piazza di Santa Maria in Trastevere alla vecchia casa di Rocco Schiavone, in Via Poerio 12, così come da Fontana dell’Acqua Paola, dove la sua vita è cambiata per sempre. È qui, infatti, che ha inizio il percorso che lo ha poi condotto ad Aosta.