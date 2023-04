Anticipazioni Amici 22 serale eliminati 8 aprile: rissa sfiorata

Le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici 22 in onda l’8 aprile: al ballottaggio finale per gli eliminati Todaro impazzisce

Anticipazioni che faranno sicuramente discutere quelle sulla quarta puntata di Amici 22 di sabato 8 aprile con al ballottaggio finale due eliminati provvisori tra i più forti in assoluto di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Per scegliere quale squadra deve iniziare la gara questa volta la sfida tra i giudici è su chi schiaccia più palloncini sedendosi: ad avere la meglio è Giuseppe Giofrè che sceglie la busta contenente Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che sono i primi a scegliere i loro avversari: Raimondo Todaro e Arisa. La prima manche praticamente è stata come non giocarla, i CuccaLo scelgono di schierare subito Angelina contro Mattia e a vincere ovviamente è la figlia di Mango che come sappiamo è apprezzata molto dai giudici e perde raramente una prova. Al secondo giro viene schierato Cricca contro Wax che canta Bagno a mezzanotte di Elodie e pareggia i conti tra le due squadre così a Lorella Cuccarini basta giocare d’astuzia e schierare nuovamente Angelina in duetto con Cricca sulle note della canzone di Titanic My heart will go on. Non ce la fa Federica con la sua intensa interpretazione di Sono solo parole di Noemi, i giudici premiano la cantante di Voglia di vivere. La prima manche viene vinta dai CuccaLo ma Arisa si infuria scatenando infuocate polemiche contro la Cuccarini perché aggira lo schieramento di Cricca abbinandogli vicino sempre Angelina sapendo che piace ai giudici. Vanno al primo ballottaggio Wax, Alessio e Mattia: si salva per primo la voce di Ballerine e guantoni, a seguire il ballerino di latino americano di Todaro e così le anticipazioni del serale di Amici 22 dell’8 aprile vedono come primo eliminato provvisorio il ballerino Mattia.

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sfidano i Zerbi Cele: la prima sfida vede Maddalena affrontare Aaron che vince grazie alla sua interpretazione. Per recuperare viene schierata nuovamente Angelina che batte Ramon e pareggia, infine i CuccaLo si giocano il tutto per tutto schierando Cricca che canta Talking to the moon di Bruno Mars e perde contro Isobel che balla sulle note di Isla Bonita. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vincono la seconda manche e mandano al ballottaggio Angelina e Maddalena visto che, secondo una nuova regola, se in squadra ci sono tre allievi, uno va salvato. Purtroppo c’è un pari merito e i giudici escono dallo studio: Giuseppe Giofrè spiega che si è deciso all’unanimità di mandare al ballottaggio Angelina non per una questione di inferiorità rispetto alla ballerina ma semplicemente per un equilibrio tra cantanti e ballerini. Raimondo Todaro va su tutte le furie, prima litiga con Michele Bravi perché dopo tutti i complimenti fatti è stato da ipocrita mandare al ballottaggio la figlia di Mango, le polemiche si ampliano poi contro i Zerbi Cele che hanno deciso di tutelare Cricca. Infine il marito di Francesco Tocca ha battibeccato anche con gli allievi avversari in una discussione che alla fine nella registrazione si è protratta per oltre 30 minuti. Non sappiamo però se verrà poi tagliata in puntata. Ad interrompere le polemiche di questa quarta puntata di Amici 22 è la stessa Maria De Filippi che attacca Raimondo Todaro dicendo che in questo modo fa passare Maddalena come scarsa e non è corretto ritenendo il suo discorso orrendo. Zerbi non si è nascosto e ha chiuso la discussione spiegando che loro giocano di strategia. Il secondo eliminato provvisorio del serale di Amici 22 dell’8 aprile è Angelina che al ballottaggio ha cantato Crudelia di Marracash.

Anticipazioni Amici 22 serale 8 aprile: l’eliminato definitivo

La terza manche vede Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidare Raimondo Todaro e Arisa. L’ex produttore decide di aprire con il guanto sull’estensione vocale che vede affrontarsi Aaron contro Wax sulle note di Se bruciasse la città: la sfida viene vinta dal cantante biondo. Nello specifico Michele Bravi difende Wax perché ritiene non equilibrato la sfida voluta da Zerbi mentre Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio fanno vincere Aaron. Si arriva poi al pareggio proprio per il cantante di Grazie che si riscatta cantando Nuovo Range (e in una barra sua ha detto “Non sono un cantante, stono spesso” rivolgendosi a Rudy Zerbi) e battendo Ramon, infine per il punto decisivo si affrontano Isobel contro Federica e a vincere è la ballerina australiana che consegna la vittoria ai Zerbi Cele. Al ballottaggio vanno così Zenzola e Wax e le anticipazioni del serale di Amici 22 dell’8 aprile danno come terzo eliminato provvisorio Mattia. Si sfidano così il ballerino di latino, Alessio e Angelina per evitare la definitiva eliminazione. La figlia di Mango canta Voglia di Vivere e si salva per prima, restano così al ballottaggio finale Alessio e Mattia. L’eliminato definitivo del serale di Amici 22 dell’8 aprile, secondo voci, dovrebbe essere Alessio Cavaliere. Tra le varie curiosità sulla puntata del serale di Amici 22 in onda l’8 aprile il guanto dei prof incentrato sulle canzoni di diverse epoche. I TodArisa si esibiscono su La Notte con Todaro che balla con sua moglie Francesca Tocca mentre Arisa canta, Zerbi e Celentano si sono vestiti da mamma chioccia e hanno cantato tre brani tra cui Mi scappa la pipì. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno invece ballato su un remix di tre canzoni. A vincere sono stati Todaro e Arisa. Il premio Tim viene vinto da Mattia mentre gli ospiti della puntata sono stati Alessandro Siani e Annalisa.