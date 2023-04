Back to School promossi e bocciati prima puntata: senza parole

La prima puntata di Back to School si conclude con un bocciato inaspettato: i concorrenti in gara e le pagelle

La prima puntata di Back to School di ieri sera 5 aprile ha visto la partecipazione di sei vip che si sono cimentati con l’esame di quinta elementare. Alla fine c’è stato un solo bocciato nonostante qualche prova decisamente discutibile. I partecipanti della prima puntata di Back to School sono stati Valeria Marini, Jenny De Nucci, Walter Zenga, Pierpaolo Petrelli, Soleil Sorge e Michele Cucuzza. Davanti a loro la commissione d’esame guidata dalla professoressa Bertucci che ha illustrato ai candidati le due materie d’esame. Tra i vip che hanno maggiormente impressionato c’è sicuramente Jenny De Nucci che ha instaurato uno splendido rapporto con i maestrini e si è distinta per aver risposto a tutte le domande di Italiano e Geografia.

Nonostante un evidente timore atavico nei confronti dell’istituzione scolastica, come scritto dai professori, l’influencer ha mostrato voglia di superare ogni ostacolo ed è stata promossa anche se nel corso della prima puntata di Back to School ha spesso suggerito infastidendo la commissione d’esame. Promossa anche Valeria Marini che nonostante numerosi tentennamenti è riuscita a portare a casa l’ambito esame, sorprendente invece Walter Zenga che partito in sordina come mostrato durante la preparazione, è riuscito a cavarsela in sede d’esame ottenendo così lo status di promosso.

Back to School: gli esami e i bocciati

Chi è stato bocciato ieri sera a Back to School è stata Soleil Sorge. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nulla da fare a causa di evidenti lacune in matematica. La commissione ha elogiato la sua freschezza d’esposizione e le sue qualità ma tutto questo ha cozzato con un esame non all’altezza della situazione. Proprio per questo Soleil Sorge è stata rimandata e nella seconda puntata dovrà nuovamente sostenere l’esame di quinta elementare. Il mattatore della serata di Back to School è stato sicuramente Pierpaolo Pretelli che fin dai giorni di preparazione ha svolto il ruolo di guastafeste. Poca l’applicazione tanta invece la voglia di cazzeggiare e trascorrere il tempo in allegria, atteggiamento mostrato anche durante gli esami degli altri quando spesso interveniva con battute poco apprezzate dalla commissione.

All’esame di quinta elementare nella prima puntata di Back to School il fidanzato di Giulia Salemi è riuscito a cavarsela soprattutto grazie alla prova d’inglese e così come sottolineato dalla commissione ha saputo sorprendere positivamente. Per questi motivi Pierpaolo Pretelli è stato promosso. Infine c’era grande attesa a Back to School, condotto quest’anno da Federica Panicucci, per l’esame di quinta elementare del giornalista Michele Cucuzza. La grande considerazione da parte della commissione dei professori ha inevitabilmente alzato l’asticella nei suoi confronti. L’ex volto Rai ha mostrato tutta la sua evidente preparazione presso il campus evidente ma all’esame non si è incredibilmente distinto. In particolare Michele Cucuzza non ha saputo rispondere correttamente sulle fasi del processo di mummificazione, argomento che aveva ripassato anche con i maestri durante le lezioni presso il campus. Qualche tentennamento di troppo che ha sorpreso anche la commissione, come evidenziato anche dalla professoressa Bertucci ma che comunque non ha portato a gravi conseguenze. Infatti nella prima puntata di Back to School di ieri sera 5 aprile è stato promosso anche Michele Cucuzza.