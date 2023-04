Chanel Totti chi è Cristian presunto fidanzato: l’accusa di tradimento

Chi è Cristian il ragazzo finito al centro del gossip tra Martina De Vivo e Chanel Totti, che sarebbe stata l’amante in questa situazione

S’infiamma il gossip intorno a Chanel Totti e al suo presunto flirt con Cristian, Tiktoker dopo una foto girata sui social. Ora che l’onda mediatica riguardante i suoi genitori, dopo il clamoroso divorzio che ha dominato a lungo le scene, si è placata, a far parlare di sé è la secondogenita del Pupone, tirata dentro a una polemica su Tik Tok che è divenuta immediatamente virale e di cui si sta chiacchierando moltissimo sui social. La bomba è esplosa con un video pubblicato da Martina De Vivo, che ha deciso di parlare ai propri fan dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il suo ex, Cristian Babalus, e la figlia di Totti e Ilary Blasi. La ragazza ha accusato Chanel di avere avuto una relazione con il ragazzo quando questo non solo era ancora fidanzato con Martina, ma da poco tempo, due mesi, era nata la loro bambina e lui viveva a casa con lei. Una vera e propria bomba, che chiaramente è immediatamente esplosa e divenuta viralissima.

Gli utenti in rete si sono messi immediatamente sulle tracce di questo misterioso Cristian, anche se purtroppo hanno dovuto fare i conti con la delusione, visto che questo presunto fidanzato di Chanel Totti non è un nome noto al mondo del gossip e, le poche informazioni su di lui si possono ottenere visitando il suo profilo Tik Tok, che si può trovare col nickname @cristian_babalus, mentre il suo profilo Instagram, seguito dalla stessa figlia d’arte, è privato. Nessun commento, al momento, da Chanel Totti, che è finita dentro questo polverone mediatico che, date le accuse di Martina De Vivo, non promette di spegnersi presto.

Chanel Totti e le accuse di Martina De Vivo

Sono state decisamente pesanti le accuse che Martina De Vivo ha rivolto alla giovane secondogenita di Ilary e Totti. La Tiktoker ha raccontato che, quando la bambina che aveva avuto con Cristian aveva appena due mesi di vita, aprendo il telefono del suo fidanzato ha trovato una chiamata di Chanel Totti. A quel punto, la ragazza decide di scrivere alla presunta amante del fidanzato, che però nega che esista una relazione. Martina s’impegna allora a mettere sotto torchio anche Cristian, il quale invece confessa l’esistenza di un legame con Chanel e incappa nell’ira della tiktoker, che decide di cacciare il fidanzato di casa. La storia raccontata da Martina, a questo punto, entra le vivo, perché lei si confronta ancora una volta con Chanel, la quale, stando sempre al racconto dell’unica fonte di notizie in questo caso, avrebbe risposto che non era un problema suo la relazione con Cristian, ma del ragazzo visto che era lui ad avere una bambina e per lei non era assolutamente un problema frequentare una persona fidanzata.

A questo punto, la De Vivo si è scagliata con forza contro la figlia di Totti e Ilary, non risparmiando critiche nemmeno ai famosi genitori, chiedendo ironicamente un applauso all’educazione che hanno dato alla figlia. Dopo questo sfogo, Martina De Vivo ha promesso di allegare presto le prove di quanto affermato, fornendo, sul suo profilo Instagram, le chat che testimoniano la veridicità del suo racconto. Una mossa che, in realtà, non è detto che la tiktoker possa fare, visto che la divulgazione di chat potrebbe ledere la privacy altrui, per cui la vicenda promette di mescolare ancora un po’ nel torbido, in attesa magari di una replica dalla controparte che offra un diverso punto di vista.