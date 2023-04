Fabrizio Corona candidato Catania: chi è Giuseppe Lipera che sostiene

Chi è Giuseppe Lipera il candidato a sindaco di Catania nella cui lista figura anche Fabrizio Corona: l’arrivo in politica con Enzo Tortora

È pronta una nuova avventura per Fabrizio Corona accanto al candidato sindaco di Catania Giuseppe Lipera. L’ex re dei paparazzi, notissimo personaggio del mondo dello spettacolo, ha annunciato la sua candidatura al Consiglio comunale della città siciliana con la lista del Movimento popolare catanese che fa riferimento all’avvocato Lipera, candidato primo cittadino. A diffondere la notizia, confermata poi dallo stesso Corona con diverse storie pubblicate su Instagram, è stato proprio l’avvocato che concorre alla carica di guida della città insulare, che con questa mossa ha davvero spiazzato tutti. Originario di Catania, Lipera ha studiato prima al Liceo Scientifico e poi si è laureato in giurisprudenza, seguendo le orme di suo padre Pietro, anch’egli avvocato. Dopo aver conseguito la laurea di legge a 24 anni e dopo aver svolto il tirocinio forense, il candidato a sindaco di Catania si iscrive all’albo degli avvocati della sua città e diventa Procuratore legale, iniziando così ufficialmente la sua professione. Presto, l’amico di Fabrizio Corona comincia a battersi a sostegno dell’abolizione di ogni differenza tra la figura del Procuratore Legale e quella dell’Avvocato e in poco tempo riesce nel suo intento, acquisendo grazie a questo suo impegno, esemplificato dalla formazione dell’associazione Avvocatura e Progresso, una notevole risonanza nel suo ambiente.

Nell’ambito di questa esperienza, Lipera si avvicina anche al noto conduttore televisivo Enzo Tortora, che si schiera a favore del legale catanese, e tramite il celebre volto della tv il candidato sindaco si approccia alla politica, militando nella schiera dei radicali di Pannella, proprio come Tortora .Così, a partire dagli anni Novanta inizia l’impegno politico dell’avvocato, che sfocia nella fondazione, nel 1991, del Movimento Popolare Catanese, la forza politica con cui oggi Lipera concorre come sindaco della sua città e in cui ha coinvolto anche l’ex re dei Paparazzi. Dopo qualche anno in cui era stato lontano dalla politica, per concentrarsi sulla sua professione, l’avvocato è voluto scendere in campo in prima linea a sostegno della città dove è cresciuto e per cui si è sempre battuto, con l’obiettivo di farla tornare a splendere. Fabrizio Corona è candidato in lista con l’obiettivo di diventare Assessore alle Politiche Sociali.

Fabrizio Corona premier

Fabrizio Corona ha sposato a pieno la linea politica del suo capo movimento Lipera, sbilanciandosi ancora di più sulla sua nuova carriera politica. A margine dell’annuncio della candidatura del Re dei paparazzi al Consiglio comunale di Catania, è arrivato anche il commento del diretto interessato, che ha pronunciato una frase che è immediatamente virale sul web. Corona, infatti, ha rivelato di aver sempre creduto che prima dei 58 anni sarebbe diventato premier. Al momento le primavere alle spalle sono 49, per cui c’è ancora un po’ di tempo per realizzare quest’obiettivo. Tra ironia e provocazione, Fabrizio ha lanciato la sua sfida politica e ha subito sottolineato le sue idee, parlando della riqualificazione di Catania, una città che, come Palermo, l’altro grande centro siciliano, potrebbe essere sfruttata davvero molto meglio sotto tantissimi fattori. Con il suo solito stile aggressivo, l’imprenditore ha lanciato la sua carriera politica e l’avvocato Lipera ha fatto una promessa: se diventerà sindaco di Catania, nominerà Corona assessore ai Servizi sociali. Sarebbe il primo passo per la scalata alla carica di premier che tanto sogno Fabrizio Corona.