Silvio Berlusconi da quanto ha la leucemia

Le condizioni di Silvio Berlusconi: si fa strada l’ipotesi di una recente leucemia ma si rimane in attesa di un bollettino medico

Continua a tenere banco l’allarme per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che ieri è stato ricoverato per problemi cardiovascolari e oggi rimane ancora sotto osservazione all’Ospedale San Raffaele. Gli aggiornamenti sulla situazione dell’ex premier si rincorrono di minuto in minuto e tra le ultime rivelazioni a riguardo c’è quella fornita dal Corriere della Sera, secondo cui il cavaliere avrebbe la leucemia. Una notizia che inizialmente era rimasta nascosta, ma ora con le condizioni di salute del leader di Forza Italia che sono precipitate, è venuta alla luce. Sempre il Corriere della Sera ha raccontato che l’allarme leucemia per Silvio Berlusconi è scattato a fine marzo e da lì sono scattate immediatamente le cure del caso. Si tratterebbe, dunque, di uno scenario recente, ma che per il momento non ha trovato alcuna conferma ufficiale. In realtà, da quando l’ex patron del Milan è stato ricoverato non è arrivato alcun annuncio ufficiale sulle sue condizioni, ma solo alcuni aggiornamenti da figure vicine all’ex premier. Il capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, in un’intervista a Rtl 102.5 ha ammesso di non essere a conoscenza di una possibile leucemia di Silvio Berlusconi, mentre Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ha rivelato che il leader del suo partito ha passato una notte tranquilla. L’attenzione intorno alla salute del cavaliere rimane altissima e ora l’ipotesi leucemia, da confermare ma sempre più accreditata, disegna uno scenario davvero complesso.

Silvio Berlusconi bollettino medico

Le diverse indiscrezioni che si stanno rincorrendo in queste frenetiche ore sono dovute anche alla mancanza di un bollettino medico ufficiale. Non c’è stato alcun annuncio, almeno finora, volto a dare delucidazioni sul quadro clinico dell’ex premier, probabilmente anche perché la situazione è in divenire e quindi si attende una definizione del quadro per fornire aggiornamenti. Ad ogni modo, è ormai noto che il cavaliere è stato ricoverato a causa di problemi cardiovascolari e che la situazione si è fatta ancora più complessa per il sopraggiungere di una crisi polmonare che ha costretto al ricovero in terapia intensiva. Che sia confermata o meno l’ipotesi leucemia, i problemi al cuore e ai polmoni sono al centro del bollettino medico di Silvio Berlusconi e riportano anche a patologie pregresse, riallacciandosi ad altri problemi di salute che in passato l’ex premier ha avuto. Nel 2016, infatti, il leader di Forza Italia è stato operato a cuore aperto per la sostituzione di una valvola aortica, mentre nel 2020, dopo il contagio da Covid-19, Berlusconi ha sofferto di una brutte polmonite bilaterale che ha messo a dura prova i suoi polmoni. Ora questi nuovi problemi tornano ad attaccare l’organismo dell’ex premier, i cui problemi, secondo fonti vicine a lui, potrebbero essere ricondotti anche a un malfunzionamento del midollo spinale. In giornata in molti si attendono che venga tenuta una conferenza stampa, magari dal primario dell’Ospedale San Raffaele Alberto Zangrillo, volta a dare aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e a diramare un bollettino medico vero e proprio, così da definire al meglio una situazione che sta tenendo banco in queste ore.