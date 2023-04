Un passo dal cielo 7 Hans chi è Davide Tucci: fidanzata ai casting

L’attore che interpreta Hans in Un Passo dal Cielo 7 è Davide Tucci, di origini maltesi. Età, Instragram e fidanzata del modello

Un Passo dal Cielo 7 ha nel cast una new entry: l’attore che fa Hans è Davide Tucci. Capelli neri e occhi azzurri il nuovo protagonista della serie ambientata a San Vito di Cadore è in realtà anche un modello dal discreto successo, con una carriera in ascesa anche all’estero. Per quanto riguarda la biografia, la data di nascita di Davide Tucci è il 14 settembre 1987, sotto il segno della Vergine. L’attore ha dunque 35 anni di età ed è straniero per metà: il vero Hans ha origini italo maltesi, natio dell’Isola di Liri nel Lazio dove ha trascorso i primi anni della sua infanzia, si è poi trasferito a Malta con i genitori per motivi di lavoro. Il padre è romano mentre è la mamma ad essere di nazionalità maltese. Sull’Isola inizia fin da giovanissimo la sua carriera di attore e modello accanto agli studi scolastici. Davide Tucci di studi ha fatto il St Aloysius College dedicandosi poi al teatro. La gavetta inizia ufficialmente per Hans di Un passo dal Cielo 7 a teatro in particolare quello musicale debuttando con lo spettacolo Spring Awakening.

Dopo poco tempo approda sulla TV maltese diventando ben presto famoso per i ruoli interpretati in fiction di grande successo come Clyde Montaldo in Katrina e di Alex Mamo in Ic-Caqqufa. Il successo e la svolta in carriera per Davide Tucci arriva prestando prima il volto a Brimbu nella serie televisiva thriller maltese Division 7, poi nelle vesti di John Camilleri in Limestone Cowboy. Questa parte per Hans ha significato un passaggio importante per il suo curriculum. Non si tratta infatti di una serie ma di un lungometraggio che mira ad approfondire le origini dei maltesi autoctoni. Oltre al successo sul piccolo schermo, l’attore di un Passo dal Cielo 7 non ha mai abbandonato il Teatro dove da anni si divide tra ruoli di spessore, come parti in testi di Shakespeare ed Oscar Wilde, di grande impatto mediatico e cabaret, avendo studiato oltre alla recitazione anche canto e danza. Ad oggi risulta tra i maggiori interpretati maltesi più famosi in patria e all’estero. Per quanto riguarda la carriera da modello di Davide Tucci si possono annoverare due importanti riconoscimenti consecutivi: i Malta Fashion Awards.

Davide Tucci fidanzata

Talento e bellezza non mancano per Hans di Un Passo dal Cielo 7 che ha già un bel giro di fan che si chiedono se Davide Tucci sia fidanzato, oltre a numerosi dettagli sulla sua vita privata. L’attore adora gli animali, ha due cagnolini splendidi e ama condividere sui social scatti fuori dai numerosi set che frequenta. Sul suo profilo Instagram possiamo ammirare le due passioni, tra cui spiccano i viaggi e la recitazione. Vediamo così quanto ha apprezzato la bellezza di San Vito di Cadore e delle Dolomiti in generale. L’attore ha anche avuto la possibilità di girare l’Italia tra un lavoro e l’altro, decidendo di postare ad esempio il Colosseo. Hans di Un Passo dal Cielo 7 ama anche molto il mare, ovviamente in particolare quello della sua splendida Malta ma anche le isole della Grecia come Mykonos. Davide Tucci da anni è fidanzato con la maltese Brenda Camilleri, 41 anni, che fa parte anche lei del mondo dello spettacolo, ma non davanti alle telecamere. La ragazza, infatti, di lavoro si occupa di direzione di casting in tv.