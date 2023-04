Uomini e Donne Chiara corteggiatrice Luca chi è cognome: lo scandalo

Chi è Chiara la corteggiatrice napoletana di Luca nel trono classico di Uomini e Donne: la lite per l’abbraccio e la clamorosa scelta

La corteggiatrice napoletana Chiara alla corte di Luca Daffrè, ha già creato non poche dinamiche all’interno del dating show. È una bella ragazza di origini campane, dai colori mediterranei, capelli e occhi scuri con un sogno nel cassetto: trovare l’amore vero, quello che va oltre le apparenze. Il nuovo tronista di questa stagione del programma, subentrato a Lavinia, viene da un altra vita, decisamente sotto i riflettori. È un volto già noto al mondo dello spettacolo, che corteggiava al dating show Teresa Langella e Angela Nasti, senza essere mai stato scelto. Per lui è arrivata in studio Chiara, 28 anni di età, che è nata e vive a Napoli . Ad avere il coraggio di partecipare a Uomini e Donne non è stata proprio lei, è stata spinta dalla sua amata mamma a partecipare al programma, con la stessa donna che ha chiamato la redazione per proporre la figlia come corteggiatrice. Chiara è così arrivata in studio timida e spontanea, colpendo a primo impatto con la sua presenza il tronista. La corteggiatrice napoletana di Luca Daffrè come lavoro si occupa dell’attività di famiglia. Sono panettieri e panificatori da generazioni, in particolare il padre e la madre di Chiara hanno un laboratorio artigianale e il loro cavallo di battaglia è la pizzetta rossa. La stessa corteggiatrice dell’ex concorrente dell’ Isola dei Famosi ha raccontato della sua vita privata, definendosi caratterialmente forte e peperina ma con difficoltà di lasciarsi andare in studio non essendo abituata alle telecamere e ad un contesto televisivo. Non sono noti il cognome e il profilo Instagram di Chiara corteggiatrice di Luca.

La ragazza ha lasciato Uomini e Donne definitivamente e a sorpresa, con Gianni e Tina che hanno gridato allo scandalo, ipotizzando che la napoletana che corteggia Luca Daffrè sia in realtá fidanzata fuori dal programma. I due sembravano presi già alla prima esterna, che è andata abbastanza bene, anche se la corteggiatrice ha ammesso di non capire se lei e Luca sono due persone simili o se invece siano completamente all’opposto. La ragazza ha avanzato l’idea che il tronista abbia due lati, uno più superficiale, ma l’altro più profondo e decisamente intrigante. Dopo queste premesse, Chiara e Luca sono andati avanti, ma già dalla seconda esterna le cose sono andate peggio, con Daffrè che si è lamentato con la ragazza napoletana per il fatto che non ha voluto abbracciarlo, allontanandolo e tenendolo a distanza. Proprio questo scontro ha portato a una netta rottura tra i due, con Chiara che, al di là di questi approcci con Luca, non si è sbottonata troppo su di sé, raccontando poco della sua vita, se non di voler cercare in un uomo dei valori importanti, familiari, e non avendo nemmeno il tempo di farsi conoscere troppo dal pubblico.

Uomini e donne Chiara lascia Uomini e Donne

Quella lite sul mancato abbraccio di cui si parlava poco sopra, infatti, ha causato una grandissima spaccatura tra Luca e Chiara. Come detto, il tronista si è lamentato per la lontananza palesata dalla corteggiatrice, la quale ha manifestato la propria insofferenza per i modi un po’ irruenti e diretti del tronista, Luca ha deciso così di aprirsi anche ad altre conoscenze, com’è anche normale che sia in questa fase del programma e ha voluto conoscere Alessia, una ragazza che l’ex naufrago aveva già conosciuto sui social prima di partire per l’isola dei famosi. L’impegno televisivo allora aveva fatto saltare tutto, ma i due si ritrovano nel parterre di Uomini e Donne e ballano insieme, scatenando una reazione clamorosa di Chiara. La napoletana, infatti, dopo il ballo decide di lasciare il programma, come annunciato da Maria De Filippi, e il tronista ha preso con disappunto la decisione, giudicandola immatura e affrettata. Anche sui social l’addio di Chiara ha generato molto scalpore, con tanti fan che si sono uniti al pensiero di Gianni e Tina, ovvero che la ventottenne non fosse veramente interessata, come testimoniava il mancato abbraccio, e ha colto la palla al balzo per abbandonare la nave.