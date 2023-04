Damiano dei Maneskin toccato e molestato ad un concerto VIDEO

Damiano dei Maneskin molestato da un fan gli ha toccato le parti intime al concerto al Forum di Assago a Milano: il video scandalo

Sta diventando virale su TikTok un video in cui si vede chiaramente Damiano dei Maneskin toccato da un fan sulle parti intime, pochi secondi ma espliciti che in base ai commenti di chi era presente risalgono al concerto del 3 aprile al Forum di Assago che la band vincitrice del Festival di Sanremo nel 2021 e dell’Eurovision ha tenuto. Due date di grande successo, un soldato fin dall’inizio della vendita dei biglietti per uno show che come spesso ci hanno abituato i Maneskin è stato un vero trionfo. Su quello stesso palco sei anni fa il gruppo perse clamorosamente la finale di X Factor piazzandosi al secondo posto dietro Lorenzo Licitra e così hanno ottenuto il loro riscatto reduci da un successo planetario che li vede tra i gruppi rock più ascoltati al mondo. Lo stesso frontman dei Maneskin ha aperto il concerto ricordando proprio quella sconfitta e la risalita esibendosi poi in una performance live di Zitti e buoni. Particolarmente emozionante è stata l’interpretazione di Coraline e a stupire è stato Baby Sad ma è però sulle note di Bla bla bla, canzone presente nell’ultimo album, che accade il vergognoso episodio. Secondo le ricostruzioni social dei presenti Damiano David si era avvicinato al pubblico per sentire il calore e ringraziare i fan per il loro supporto, pratica che appartiene ai Maneskin che hanno fatto sempre delle esibizioni live un loro cavallo di battaglia coinvolgendo le persone presenti rendendoli partecipi dello stesso show. Un atteggiamento amato dai fan del gruppo che però questa volta ha avuto uno spiacevole epilogo. Il frontman è preso dall’esibizione e si vede chiaramente una mano tra i fan che gli tocca le parti intime, una vera e propria molestia. Quanto sia stato vergognoso il gesto si evince anche dal volto di Damiano che cambia immediatamente espressione continuando però la sua performance. Incenerisce con lo sguardo il fan presente che si è macchiato di questa azione e poi si allontana giustamente disgustato da quanto ha vissuto.

Damiano dei Maneskin molestato: la reazione e il silenzio della stampa

Purtroppo stando sempre ai commenti al video di Damiano toccato al concerto del Forum di Assago di Milano, non si tratta della prima volta per il cantante che spesso ha dovuto subire questi comportamenti. In passato lo stesso David si era espresso condannando questi episodi di molestie dei supporter ai loro beniamini quando si era verificato un episodio simile nei confronti di Victoria, bassista dei Maneskin, a cui avevano toccato il lato b. Il racconto di quanto accadde venne fatto dal cantante in un’intervista a Le Iene spiegando la sua reazione fu quella di insultare la persona che aveva molestato la sua amica e compagna di gruppo. Questa volta invece si è allontanato proseguendo la sua performance ma è apparso evidente come anche in questo caso si sia disgustato per il comportamento del pubblico. Un vero peccato perché questo tipo di gesti sporcano inevitabilmente il ricordo dei live dei Maneskin che da sempre danno tutto per il loro pubblico e nonostante il grande successo internazionale non dimenticano mai l’Italia. Tra l’altro sempre sui commenti che girano al video di Damiano, diversi presenti dicono che è rimasto scosso per l’intero concerto. Il problema in questo caso è che la notizia è rimbalzata solo sui social e non è stata trattata dai principali organi di stampa che invece continuano a pubblicare articoli sul cambio look con il nuovo colore e taglio di capelli di Damiano e non affrontano l’argomento. Sarebbe stato sicuramente diverso se fosse successo ad una cantante donna. (VIDEO dopo la pubblicità)