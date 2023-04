Orari messe Venerdì Santo Via Crucis in tv

Venerdì Santo Via Crucis in tv: chi la trasmette e gli orari delle cerimonie su Rai 1, TV2000 e Padre Pio Tv

La Via Crucis del Venerdì Santo celebrata da Papa Francesco al Colosseo a Roma sarà trasmessa in tv su Raiuno a partire da stasera venerdì 7 aprile alle 21.15. Fino a qualche settimana fa il ricovero del Santo Padre aveva diffuso la notizia, poi rivelatasi falsi, che non riuscisse a celebrare la Via Crucis. Invece è stato confermato che come avvenuto anche lo scorso anno Papa Francesco sarà presente nella terrazza sul Palatino per seguire il tragitto delle 14 stazioni con le soste di preghiera, meditazioni e lettura dei testi. Proprio per i testi per la prima volta non sono stati resi disponibili con largo anticipo, infatti si conosceranno solo a poche ore dall’inizio della cerimonia. Non si conoscono dettagli sugli incarichi decisi dal Papa per chi abbia scritto i testi e nemmeno le categorie di persone scelte per portare la Croce durante il percorso. Il palinsesto Rai prevede che dopo la Via Crucis in tv Raiuno vada in onda alle 22.30 il documentario In viaggio che racconta i 33 viaggi pastorali di Papa Francesco durante il suo Pontificato.

La Via Crucis del Venerdì Santo in diretta dal Colosseo sarà trasmesso in tv anche da Sky Tv e durerà un’ora e venti minuti per poi concludersi come previsto al Tempio di Venere sul Palatino. La prima Via Crucis presso il Colosseo è stata celebrata da Benedetto XIV nel 1750 poi il rito è stato ripreso con le modalità attuali nel 1959 e successivamente è diventato costante dal 1965 grazie a Paolo VI. La prima volta che la Via Crucis del Venerdì Santo venne trasmessa in tv è avvenuto nel 1977, mentre è stato Giovanni Paolo II ad affidare a volti noti della cultura e a laici le meditazioni che prima erano esclusivamente per i religiosi. La forma attuale della Via Crucis nasce nel diciassettesimo secolo in Spagna per poi giungere prima in Sardegna e poi in tutta la penisola italiana. Fu San Leonardo da Porto Maurizio a erigere la Via Crucis nel Colosseo su richiesta di Benedetto XIV e come ricordo dell’Anno Santo 1750.