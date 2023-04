Via Crucis 2023 chi è al posto di Papa Francesco

La Via Crucis 2023 non sarà celebrata da Papa Francesco, a causa delle condizioni di salute del pontefice. Scopriamo chi lo sostituirà nella cerimonia.

Non sarà Papa Francesco a officiare la cerimonia della Via Crucis 2023, che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21.00 su Rai 1 e RaiPlay. Le condizioni di salute del Santo Padre hanno infatti convinto le autorità vaticane a fare uno strappo alla tradizione, per motivi di precauzione. Papa Francesco è stato infatti ricoverato al Policlinico Gemelli una settimana fa per una bronchite infettiva, anche se già sabato 1° aprile veniva dimesso, dimostrando di stare molto meglio. Ma il brusco abbassamento delle temperature, che questa sera a Roma dovrebbero essere di circa 10 gradi, e il forte vento hanno reso sconsigliabile la sua presenza, considerata anche come dovrà svolgersi la cerimonia. La Via Crucis infatti prevede che il Papa porti la croce dal Sagrato della Basilica di San Pietro fino al Tempio di Venere sul Palatino, per un rito che dura in tutto un’ora e mezza circa, concludendosi attorno alle ore 22.30.

Papa Francesco seguirà dunque la Via Crucis 2023 solo a distanza, partecipando in forma spirituale dalla Casa Santa Marta, dove risiede. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la croce, invece, sarà portata simbolicamente dai vari rifugiati dei paesi oggi in guerra in giro per il mondo: dall’Ucraina alla Siria, dall’Iraq a numerosi paesi africani. Si tratta delle vittime di quella “terza guerra mondiale a pezzi” di cui parla frequentemente il Santo Padre, che ha messo la critica ai conflitti armati e la necessità di perseguire la pace al centro della sua predicazione. L’omelia, invece, sarà tenuta da Padre Raniero Cantalamessa. La Via Crucis è uno dei riti più noti e simbolici della religione cristiana, e rappresenta il percorso compiuto da Gesù Cristo trasportando la croce, fino in cima al Calvario, il colle di Gerusalemme anche noto come Golgota. Si tratta di una celebrazione che ricorda gli ultimi istanti di vita di Gesù prima della crocifissione, e che si svolge sempre il Venerdì Santo, ovvero due giorni prima la domenica della Pasqua cristiana, giorno in cui invece si celebra la resurrezione di Cristo.

Via Crucis 2023 chi è Raniero Cantalamessa

Padre Raniero Cantalamessa è un noto teologo e predicatore italiano, appartenente all’Ordine dei frati minori Cappuccini. Nato nelle Marche nel 1934, dal 23 giugno 1980 riveste l’incarico di predicatore della Casa Pontificia: è cioè il membro della Casa Pontificia che ha il compito di dettare una predicazione, in presenza del Papa, dei cardinali, dei vescovi, dei prelati e dei superiori generali degli ordini religiosi. Ordinato sacerdote il 19 ottobre 1958, si è laureato in Teologia a Friburgo, in Svizzera, e poi successivamente in Lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, iniziando poi l’attività accademica. È stato prima assistente di Giuseppe Lazzati, docente di Letteratura cristiana antica all’Università Cattolica, e ne ha poi preso il posto. Inoltre, dal 1975 al 1981 è stato membro della Commissione Teologica Internazionale. Nel 1979 ha lasciato l’insegnamento, per diventare un anno dopo predicatore della Casa Pontificia. Il 25 ottobre 2020, durante l’Angelus, Papa Francesco ha annunciato la sua nomina a cardinale, e gli è successivamente stata affidata la diaconia di Sant’Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine. Dal 1982, Padre Raniero Cantalamessa è anche un noto commentatore del Vangelo in tv, su Rai 1.