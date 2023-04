Amici 22 Wax insulta i giornalisti: la loro reazione

Nel daytime di Amici 22 Wax non accetta le critiche dei giornalisti e li insulta: arriva la loro risposta alle forti parole del cantante

Il daytime di Amici 22 è monopolizzato da Wax che ha ricevuto critiche per le sue esibizioni al serale e ha risposto in malo modo ai giornalisti. Un atteggiamento condannato anche sui social e che ha portato una delle tre testate coinvolte a rispondere al cantante di Arisa. Tutto nasce dalla decisione da parte di Maria De Filippi di abituare e far capire agli allievi nella casetta cosa sia la critica. Avendo scelto un mestiere pubblico è necessarie comprendere questo strumento e sfruttarlo in maniera positiva e propositiva. La conduttrice decide così di leggere le recensioni del Quotidiano Nazionale, Il Giornale e All Music Italia. Recensioni schiette, a volte anche simpatiche, che gli allievi impegnati nel serale di Amici 22 accolgono con tranquillità e voglia di crescere. Tutti tranne Wax che alle lettura dei commenti dei giornalisti sulle sue esibizioni ha iniziato ad innervosirsi e a mostrare insofferenza. Il Quotidiano Nazionale lo invitava a cantare (che è ciò che gli chiede da tempo Rudy Zerbi) e chiede ad Arisa di aiutarlo, per Il Giornale è innovativo ma appare smarrito e alle prese con un periodo di insicurezza.

Parola dopo parola il cantante di Ballerine e guantoni è apparso sempre più nervoso sottolineando più volte come non fosse interessato ai voti. Alla fine Wax commenta dicendo che le persone che hanno fatto le recensioni non sanno niente di musica, non capiscono niente e che non gli interessa ciò che dicono. Richiamato da Cricca e Benedetta, il cantante di Arisa insiste dicendo che è stato attaccato pubblicamente e lui ha il diritto di rispondere pubblicamente in questo modo. Sempre la ballerina prova a farlo ragionare ricordandogli che con i giornalisti attaccati ci dovrà lavorare e che deve stare più attento. Wax non ci sta e prosegue sulla linea mandando a quel paese chi ha scritto le recensioni, spiegando che non ha nessuna intenzione di lavorare con gente che la pensa in questo modo di lui e che è sicuro di ciò che sostiene. Insomma il carattere fumantino del ragazzo è venuto nuovamente fuori e la risposta da parte dei giornalisti ai suoi insulti non si è fatta attendere

Amici 22 la risposta a Wax

All Music Italia decide di rispondere dopo aver visto il daytime di Amici 22 e sottolinea come la recensione di Wax sia stata tagliata ad arte per metterlo davanti alle critiche. In realtà l’intero commento spiegava come il cantante di Arisa fosse anche penalizzato dalle cover e che al serale appariva meno brillante rispetto al pomeridiano. Il giornalista attaccato ha poi compreso i commenti poco piacevoli di Wax spiegando che chi ha un carattere così fumantino è più propenso a rispondere in questo modo e che si è fatto prendere dalla rabbia. Infatti poco prima aveva commentato le recensioni a Wax e Angelina dando la giusta importanza ad una critica. Infine All Music Italia ha deciso di lasciare un consiglio allo stesso Wax invitandolo a riflettere sul perché è stato criticato e cosa ci sia di giusto in quanto viene detto dai giornalisti, un modo per crescere e migliorare decisamente più utile rispetto ad offendere. Infine la necessità di cambiare mentalità e capire che lavorare con i giornalisti schietti e sinceri è un privilegio per chi vuole fare il cantante perché aiuta il proprio percorso artistico.