Elena Di Cioccio padre: chi è Franz di Cioccio

Chi è il padre di Elena Di Cioccio noto musicista: Franz è leader e membro fondatore della Premiata Forneria Marconi

Elena Di Cioccio, che di recente ha dichiarato di essere sieropositiva, è figlia d’arte: suo padre è Franz Di Cioccio. Nato a Pratola Peligna il 21 gennaio 1946 è un batterista e soprattutto uno dei fondatori e il leader della Premiata Forneria Marconi (PFM). È considerato uno dei migliori virtuosi della batteria in Italia e un appassionato compositore. Fin da giovanissimo il padre di Elena Di Cioccio si trasferisce a Milano per iniziare la sua carriera di batterista e cantante. A metà degli anni Sessanta, unì le forze con altri musicisti per creare il gruppo di rock progressivo PFM. Nel corso dei decenni successivi, hanno registrato decine di album mescolando gli stili del rock, del country, della musica classica e del jazz. Franz è stato il leader costante della PFM durante tutti questi anni e ha anche mantenuto una carriera da solista suonando una varietà di stili non legati alla sua band principale. La PFM è l’unico gruppo che è riuscito a conquistare anche le classifiche statunitensi e sono considerati veri pionieri del rock in Italia. Per quanto riguarda la vita privata, l’attuale moglie di Franz Di Cioccio è la coreografa e regista Iaia De Capitani, manager della PFM. Si tratta del secondo matrimonio del rocker che è stato spostato anche in precedenza con Anita Ferrari, morta nel 2016 togliendosi la vita. La donna è la madre delle due figlie di Franz Di Cioccio: Elena Di Cioccio nata nel 1974 e Cinzia prima danzatrice professionista e ora insegnante di yoga. La coppia si è separata quando Elena aveva solo sei anni e la stessa conduttrice ha raccontato che lei e la sorella hanno vissuto in gran parte dai nonni.

Elena Di Cioccio malattia

Elena Di Cioccio, nata nel 1974, ha 49 anni di età ed è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Fin dall’adolescenza ha sviluppato una grande passione per la musica e lo spettacolo e ha iniziato a esibirsi come cantante rock nei locali milanesi. Nel 2001 ha iniziato la sua carriera come conduttrice radiofonica in alcune radio private per poi passare a RDS e Radio Deejay. Dal 2004 ha fatto parte della squadra delle Iene di Mediaset prima di abbandonare la televisione nel 2019. Di recente Elena Di Cioccio ha rivelato la sua malattia spiegando di essere sieropositiva e di essere affetta dal virus dell’HIV. La scoperta è avvenuta 21 anni fa e ha cambiato radicalmente la sua vita: aveva il terrore di morire e di poter fare del male a qualcun altro, ma fortunatamente, grazie alla ricerca, ora ci sono farmaci che le permettono di non trasmettere il virus a nessuno. La sua storia ha attirato un’immensa attenzione da parte dell’opinione pubblica, rivelando varie rivelazioni sulla sua vita passata e sul suo diario. Elena Di Cioccio ha raccontato di aver avuto una notevole ansia dopo la diagnosi, lottando con la depressione e l’abuso di sostanze. Ha ammesso di essere stata a lungo spaventata e arrabbiata per le circostanze in cui si trovava, ma ora ha trovato il coraggio e la forza di parlarne apertamente e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. La vita della figlia di Franz Di Cioccio è stata caratterizzata da due drammi che l’hanno segnata inevitabilmente: il suicidio della mamma che come dichiarato dalla stessa conduttrice era depressa e la scomparsa del fratello morto a soli 3 anni per soffocamento.