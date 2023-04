Mare Fuori 3 Piscina Mirabilis dove si trova perché vederla: la leggenda

Tra le location di Mare Fuori 3 la più visitata è Piscina Mirabilis. Set della scena finale tra Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Salvatore, nasconde un mistero. Dove si trova e perchè andarci

Mare Fuori 3 è la terza stagione della serie tv italiana di Rai 1, ambientata al carcere minorile di Nisida ma girata in diverse location a Napoli e provincia. Tra queste c’è la Piscina Mirabilis, un’antica cisterna romana. Interessante è la sua storia e soprattutto il motivo per cui questo luogo è diventato una delle location di questa famosa serie italiana. Il set della scena finale della serie con Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine Di Salvo è il punto di arrivo dell’antico Acquedotto Augusta Campaniae, un sistema di trasporto di acqua a Napoli e nei Campi Flegrei. Si trova nella località di Bacoli, a sud del capoluogo partenopeo. La “Acquedotto delle meraviglie” è la più grande cisterna di acqua costruita dagli antichi Romani, ed è stata costruita tra vie a botte e terrazze di copertura pavimentate in cacciopesto. Senza dubbio un luogo di straordinaria bellezza.

L’arrivo di Mare Fuori 3 nel mondo teen della tv italiana ha dato un nuovo interesse alla Piscina Mirabilis. La sua storia, la sua bellezza ed i suoi simboli hanno reso questo luogo una meta imperdibile per chiunque desideri trascorrere una giornata alla scoperta del passato e del set della serie. Dove si trova e come raggiungere Piscina Mirabilis è semplice: bisogna raggiungere Bacoli tramite treno della circumvesuviana, autobus direzione campi flegrei o auto imboccando da Napoli la tangenziale e uscendo altezza Bacoli, seguendo infine le indicazioni stradali. All’interno, è presente una spaziosa area esterna monumentale e panorami incantevoli tutti da fotografare, in particolare è trend scattarsi un selfie da postare sulle scale di Ciro Ricci, perché su questo luogo del set gira una particolare leggenda.

Piscina Mirabilis perché scelta come location di Mare Fuori 3

Carmine e Rosa decidono di incontrarsi a Napoli ed in particolare in un luogo particolare che aiuterà i ragazzi ad allontanar le difficoltà intorno al loro passato, per potersi veramente amare. Le riprese del finale al Mare Fuori 3 si svolgono proprio alla Piscina Mirabilis, un posto molto suggestivo e ricco di storia. D’altronde basta vedere la scena dello sparo con l’arrivo di Don Salvatore per assaporare fin da quando giungono Rosa e Carmine quanto i due protagonisti siano legati a questo luogo e quali sono le sensazioni che provano durante la loro piccola fuga d’amore. La Piscina Mirabilis è sì un luogo magico dove scoprire antichi tratti del mondo romana e fare un viaggio nella storia, ma c’è un motivo dietro il suo diventare set della serie. Piscina Mirabilis è stata scelta come location di Mare Fuori 3 perché c’è una leggenda che risale all’antica Roma che la dipinge come luogo degli incontri tra amanti visto che era lontana dalle Terme e soprattutto perché essendo una cisterna aveva una funzione tecnica e quindi non ci andava nessuno. Non a caso è diventato un boom di visite sia di turisti napoletani che dal resto dell’Italia che hanno avuto la curiosità di vedere questo luogo proprio perché è stato inserito nella serie ambientata all’IPM.