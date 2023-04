Michele Cucuzza moglie e figli: vita privata

Michele Cucuzza 73 anni oggi racconta la sua vita privata: l’attuale compagna, l’amore per le figlie da due donne diverse e la verità sull’ex moglie

Michele Cucuzza è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Nel corso degli anni si è affermato come uno dei conduttori, giornalisti e opinionisti di maggior successo. Nonostante tutto, ha cercato sempre di mantenere una certa privacy sulla sua vita privata, evitando di parlarne direttamente in televisione prima però di farlo a Verissimo. L’amore per le figlie e l’attuale compagna scandiscono le giornate dell’ex volto della Rai che ha partecipato anche a Back to School tornando sul nazionale dopo alcuni anni di assenza. Michele Cucuzza ha sempre cercato di mantenere le sue questioni personali lontane dalle scene di tv. Ha avuto diversi amori nel corso degli anni, ma non li ha mai reso noti al grande pubblico. Si sa solo che ha avuto un’intensa storia d’amore con una giornalista francese, da cui ha avuto la sua prima figlia Carlotta .In passato, Michele Cucuzza è stato anche sposato con un’altra giornalista, ma purtroppo la loro relazione non è sopravvissuta. Della sua ex moglie non si conoscono il nome e nemmeno altri dettagli, a parte per quanto riguarda il lavoro, però della precedente relazione ne ha parlato durante la sua partecipazione al GF Vip. Nonostante i suoi sforzi, Cucuzza non è riuscito a ricreare il giusto feeling con la donna, la ragione di questo non è nota ma entrambi sembrano essere molto concentrati sul loro attuale rapporto per il bene dei figli.

Michele Cucuzza figlie

L’attuale compagna di Michele Cucuzza è la conduttrice Rosanna Caltizzone. I due stanno insieme dal 2016 e la loro storia è stata svelata pubblicamente durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Anche se non parlano spesso del loro legame, entrambi si amano molto e si considerano una famiglia. Michele Cucuzza e Rosanna Caltizzone si sono conosciuti ad Antenna Sicilia e anche sul lavoro sono stati coinvolti in molti progetti. Di recente sono stati avvistati in diversi eventi a cui hanno preso parte come invitati. Proprio presso l’emittente, il giornalista conduce la trasmissione Buongiorno Sicilia in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Michele Cucuzza ha due figlie, Carlotta e Matilde, nate da due diverse relazioni. Entrambe sono molto unite e hanno un bellissimo rapporto con il loro padre. La primogenita è Carlotta, nata dalla relazione con la giornalista francese, ha 35 anni età e vive a Parigi. La secondogenita, Matilde, è nata in seguito da un’altra relazione con una giornalista conosciuta in Rai e vive a Roma, ha 30 anni di età e di lavoro è analista finanziaria: i suoi studi annoverano una laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano. La ragazza ha fatto visita al padre durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip raccontando il loro forte legame e le tante cose in comune che hanno. Nonostante la distanza, con Michele Cucuzza che lavora in Sicilia, il giornalista e le due figlie si vedono spesso e sui social non mancano le foto dove appaiono felici e spensierati.