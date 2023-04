Amici 22 furiosa lite censurata: Maria contro Todaro VIDEO

Ieri sera nella quarta puntata di Amici 22 dell’8 aprile tagliata la sfuriata di Raimondo Todaro: la ricostruzione e il video virale del professore

Dopo aver letto con cura le anticipazioni, i telespettatori si aspettavano di vedere ieri sera nella quarta puntata del serale di Amici 22 la furia di Raimondo Todaro e l’ira contro di lui di Maria De Filippi, invece la lite è stata tagliata, censurata. Esiste però un video che testimonia che cosa è successo tra il maestro di latino, Michele Bravi e la conduttrice al momento della designazione di Angelina al ballottaggio come eliminata provvisoria contro Maddalena. Già nella prima manche il marito di Francesca Tocca era palesemente nervoso dopo aver visto andare al ballottaggio per l’eliminazione finale il suo Alessio Cavaliere. Il nodo della contestazione era la scelta di Lorella Cuccarini di associare Angelina a Cricca in duetto per volersi accaparrare il punto decisivo della sfida senza aver mai chiamato in causa Alessio che di fatto si è trovato seduto in tribuna senza aver mai ballato.

Nel video che gira su Twitter si vede infatti Todaro furioso farfugliare qualcosa a Mattia subito dopo la decisione dei giudici, questo però è solo l’inizio delle polemiche della puntata di ieri sera di Amici 22 che hanno portato la produzione a scegliere di tagliare il litigio che c’è stato tra Raimondo Todaro, Michele Bravi, gli stessi allievi del serale e Maria De Filippi in persona. Secondo quanto riportato da chi era presente alla registrazione, ricordiamo infatti che il talent non è mai in diretta, si è scatenato il putiferio quando la giuria ha scelto di designare come eliminato provvisorio Angelina. In quel momento l’ex volto di Ballando con le stelle ha voluto dire la sua scagliandosi contro il cantante de Il mio diario degli errori recriminando l’ipocrisia della scelta fatta visto che è stata giustificata per equilibrare il numero di cantanti e ballerini in squadra.

Amici 22 lite censurata ieri sera 8 aprile

Un controsenso visto che gli stessi giudici esaltano sempre tutte le esibizioni della Mango dal primo momento in cui ha cantato al serale. I toni si sono alzati perché Michele Bravi ha replicato con forza alle accuse di Todaro ma non è stato reso noto da nessuno sui social il contenuto della risposta del giudice al prof. A questo punto il marito di Francesca Tocca ha continuato con le sue dissertazioni a tal punto che le polemiche sono durate oltre mezz’ora visto che sono stati coinvolti gli stessi allievi, probabilmente gli stessi Cricca, Angelina e Maddalena. Infatti Raimondo ha avuto da ridire con forza anche contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi colpevoli a suo dire di aver salvato Cricca, da sempre criticato dall’ex discografico, per mandare in sfida la voce di Voglia di Vivere e la bionda ballerina di Emanuel Lo. Anche loro hanno sempre pensato che la figlia di Mango sia una fuoriclasse ed è stato quindi ipocrita in questo caso mandarla a rischio eliminazione. A questo punto Maria De Filippi non ci ha visto più ed è partita la sua sfuriata contro Raimondo Todaro, quella sui social è definita spesso Ira Mariana.

La conduttrice ha trovato orrendo che il ballerino avesse fatto passare Angelina come prima della classe mentre Maddalena e Cricca sono passati come quelli scarsi. Un atteggiamento ritenuto inopportuno da parte di un docente che invece dovrebbe pensare ad essere equilibrato nei giudizi. Inoltre ha sottolineato come nella precedente puntata l’eliminazione di Samu fosse inaspettata per tutti ma che comunque fa parte del gioco e che se pensa che Angelina abbia già vinto il programma è inutile per lui (ndr Todaro) partecipare. Il litigio è pero continuato nonostante l’intervento della conduttrice con Todaro che ha chiesto a Rudy Zerbi come mai avesse scelto proprio Angelina e l’ex discografico con enorme sincerità ha ammesso di aver utilizzato strategia pura. Si intuisce l’intera scena è stata tagliata perché Maria quando fa entrare Alessandro Siani, ospite della serata, dice “proviamo a ridere un po’ ” proprio perché i toni erano accesi.