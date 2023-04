Eliminato ieri sera Amici 2023 quarta puntata 8 aprile: ingiustizia

Chi è stato eliminato ieri sera ad Amici 22 nella quarta puntata dell’8 aprile: è uscito uno tra Mattia e Alessio tra polemiche e verdetti sorprendenti

Un solo eliminato nel serale di Amici 22 in onda ieri sera 8 aprile ma di spessore con i social inferociti per decisione arrivata dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Un ballottaggio finale contestato perché entrambi i due allievi sono tra i più amati e considerati tra i favoriti per la vittoria finale. La serata si è aperta con i tre giudici che si sono sfidati per poi decidere quale squadra dà inizio alla gara: vince il ballerino che pesca la busta con Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che così danno decidono di sfidare Raimondo Todaro e Arisa: prima sfida tra Mattia in un passo a due con Benedetta sulle note di Crazy Little Thing Called Love contro Angelina che canta I’ll never love again di Lady Gaga e conquista il punto. Per Cristiano Malgioglio il ballerino dà un senso di libertà ma questa volta non può non votare Mango, così come Michele Bravi che ritiene la sua voce in grado di toccare qualcosa nell’anima. La seconda sfida vede Cricca contro Wax: il cantante della Cuccarini canta Easy on me, quello di Arisa fa scatenare il pubblico con la sua versione di Bagno a mezzanotte di Elodie. A vincere è proprio Wax che sa tenere la scena secondo Malgioglio, ma ha belle parole pure per Cricca che sa di vintage. Terza e ultima sfida tra Cricca in duetto con Angelina in My heart will go on e Federica con Sono solo parole: arrivano le polemiche della puntata di ieri sera 8 aprile con Arisa che non è contenta della scelta e critica la Cuccarini perché punta sempre sui duetti tra Angelina e Cricca. A vincere sono proprio i due cantanti che danno quindi il punto definitivo alla squadra Emanuel e Lorella Cuccarini. Al ballottaggio vanno Mattia, Alessio e Wax: il ballerino di latino danza su Americano, quello di hip hop su Humankind, mentre il cantante interpreta La Fine e si salva. Il primo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 8 aprile è Alessio che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva.

La seconda sfida vede Emanuel Lo e Lorella Cuccarini affrontare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: la prima manche vede Aaron trionfare su Maddalena grazie alla sua interpretazione di Somebody to love dei Queen, mentre la ballerina ha danzato sulle note di Per un’ora d’amore. Seconda manche tra Angelina che canta Banane e Lampone e Isobel e Ramon in un passo a due su Wonderwall, vince la Mango che fissa il punteggio in parità. Terza e ultima manche tra Cricca e Isobel: il cantante si esibisce in Talking to the moon, mentre la ballerina australiana danza su La Isla Bonita di Madonna. Cricca viene elogiato per la gestione dello spazio, ma il punto definitivo va a Isobel che permette alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi di vincere. I due professori mandano al ballottaggio Angelina e Maddalena: la ballerina danza su Dolcenera, mentre la cantante interpreta Crudelia di Marracash. La prima votazione si conclude in parità e così i tre giudici si riuniscono nel backstage per decidere le sorti di questo ballottaggio. Michele Bravi spiega che hanno tenuto conto anche del numero di ballerini e cantanti e così arriva il verdetto. Il secondo eliminato provvisorio nella puntata di Amici 22 di ieri sera 8 aprile è Angelina. La decisione scatena le polemiche in studio secondo le anticipazioni, infatti la lite tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi non è andata in onda ed è stata censurata: il professore ha contestato con parole dure le modalità scelte dai giudici e la strategia di Rudy Zerbi di mandare al ballottaggio Angelina e non Cricca da sempre criticato. La conduttrice ha risposto con veemenza dicendo che il discorso non è accettabile da un professore perché “ritenuto orrendo”.

Amici 2023 chi è stato eliminato quarta puntata 8 aprile

Il guanto dei prof è basato sulle canzoni senza tempo: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo danzano sulle note di canzoni come Material Girl e Can’t Stop the Feeling, Raimondo Todaro e Arisa puntano su un brano proprio della cantante, La Notte. Durante la sua esibizione il ballerino si è esibito in un passo a due con la moglie Francesca Tocca e subito dopo Maria De Filippi ha voluto ringraziare la ballerina dicendosi contenta di vederla nuovamente danzare. Infine Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno riproposto il loro siparietto trash con Mi scappa la pipì e X colpa di chi sempre travestiti a seconda della canzone. A vincere il guanto sono stati Raimondo Todaro e Arisa. Riprende la gara con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che sfidano per la terza e ultima manche. Si parte subito con il guanto di sfida tra Wax e Aaron sulle note di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, parole forti quelle del giudice che ritiene che l’allievo di Arisa non sappia cantare dopo i tanti guanti rifiutati finora. La cantante di Sincerità sostiene che non sia un canto di estensione ma di tenuta precisando però che questa volta il guanto è stato accettato. Altre polemiche con Rudy Zerbi che ritiene che Malgioglio non abbia capito il guanto, mentre Michele Bravi ritiene che lui sia un po’ furbetto e che il guanto di sfida sia sbagliato ma comunque da il voto a Aaron decretando la vittoria della sua manche. Wax è contento ma sottolinea come Zerbi faccia da bodyguard ad Aaron, stessa cosa criticata dallo stesso prof nei confronti di Arisa a Wax.

La seconda sfida vede Ramon danzare sulle note di Tosca Fantasy contro Wax che canta Nuova Range dedicando una barra a Rudy Zerbi “Non sono un cantante, stono spesso”. Malgioglio e Michele Bravi premiano subito Wax fissando il punteggio in parità. Terza e ultima manche tra Isobel e Federica: la ballerina australiana danza sulle note di Quando nasce un amore, la cantante interpreta una versione personale di Creep. A conquistare il punto decisivo è Isobel che così permette alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi di vincere e decidere chi mandare al ballottaggio provvisorio: gli allievi scelti sono Wax e Mattia. Il ballerino in coppia con Benedetta danza sulle note di una rumba e come rivelato da Todaro si tratta della prima esibizione su cui hanno lavorato quest’anno; il cantante di Arisa invece si esibisce con la sua canzone Turista per sempre. Il eliminato eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 8 aprile è Mattia che va al ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva insieme a Alessio e Angelina. Il primo ad esibirsi è Alessio con Pompei, Angelina canta invece Voglia di vivere, mentre il latinista Mattia sempre in coppia con Benedetta danza Chantaje di Shakira con Maluma. La prima a salvarsi è la Mango e così si procede alla sfida tra Alessio e Mattia con Benedetta in lacrime perché legatissima ad entrambi i ballerini al ballottaggio finale: Alessio danza sulle note di Thoiry, il latinista invece Unchain my heart. I due rientrano nella casetta in attesa del verdetto di Maria De Filippi con l’arrivo degli altri allievi appare sempre più inconsolabile Benedetta che viene abbracciata da Mattia in una scena davvero toccante. Arriva anche un momento divertente per i due al ballottaggio che decidono per l’ultima volta di mangiare latte e biscotti insieme per l’ultima volta. L’eliminato di ieri sera 8 aprile di Amici 22 è ALESSIO!