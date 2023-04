Il Cantante Mascherato 2023 eliminato ieri sera: chi era Porcellino

L’eliminato di ieri sera de Il Cantante Mascherato 2023 è XXXX: chi c’era nella maschera uscita. De Sica indovina tutto

Il Porcellino è l’eliminato di ieri sera de Il Cantante Mascherato 2023. La maschera è stata scoperta da Christian De Sica che ha usato la maschera d’oro per indovinare chi si nascondesse. Il ballottaggio ha visto scontrarsi Stella, Scoiattolo Nero e Cavaliere Veneziano. Quest’ultimo viene salvato dal voto dei social mentre Stella e Scoiattolo Nero restano al ballottaggio, infatti per l’occasione Milly Carlucci rimanda lo smascheramento alla prossima puntata. Tanti gli ospiti anche ieri sera che hanno provato a depistare i giudici sull’identità di alcune maschere. Christian De Sica però ha usato la maschera d’oro indovinando chi si nascondesse dietro Porcellino, mentre Serena Bortone, Iva Zanicchi, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti continuano ad indagare scardinando alcune convinzioni e puntando su nuovi nomi.

La puntata è stata subito caratterizzata dall’entrata in scena di Francesco Paolantoni, indiziato insieme a Nathalie Guetta di essere il Criceto. Proprio l’attrice interrompe il dialogo con Milly Carlucci intromettendosi con una finta telefonata che aumenta ulteriormente i dubbi sull’identità di chi si nasconde dietro la maschera. Il primo ad esibirsi è il Cavaliere Veneziano che svela di aver partecipato a Ballando con le stelle e che avrebbe vinto senza infortuni, i giudici quindi puntano su Samuel Peron in particolare ma anche Gabriel Garko e Alessandro Egger. Si passa poi a Stella che come indizio dice di aver partecipato al Festival di Sanremo: rispuntano così i nomi di Simona Ventura e Valeria Marini con la conduttrice in pole position come persona dietro la maschera. Arriva il momento dell’affaire Criceto con i maggiori indiziati Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni che si accusano a vicenda. Subito dopo si esibisce proprio Criceto e in lizza rimangono sempre i due attori.

Il Cantante Mascherato 2023: chi era il Porcellino

La gara si ferma per lasciare spazio ad una maschera per una notte che è Gigi D’Alessio: il cantante si esibisce in un medley che fa impazzire il pubblico. Si passa così al Riccio con i giudici che si dividono tra Nek, Massimo Lopez e Scialpi. Anche per Ciuchino scatta l’affaire con Nino Frassica e Tullio Solenghi che salgono sul palco e rispondono alle domande di Milly Carlucci. Ovviamente lasciano pochi indizi con l’attore di Don Matteo che battuta dopo battuta aggira ogni trappola. Successivamente Christian De Sica decide di giocarsi la maschera d’oro per svelare l’identità di Porcellino: dietro la maschera secondo il giudice si nasconde Maurizio Ferrini. La scelta dell’attore è quella giusta infatti dietro Porcellino c’era proprio la signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini che viene così eliminato nella puntata di ieri sera 8 aprile de Il Cantante Mascherato 2023. Riprende la gara con Ciuchino e i nomi papabili sono quelli di Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Nino Frassica: la maschera però spiazza tutti dicendo chiaramente che non è nessuno di quelli citati dai giudici.

La maschera dello Scoiattolo Nero è quella che i giudici difficilmente hanno intuito infatti in lizza ci sono Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e Donatella Rettore. Il turno dello Squalo viene caratterizzato dalla scelta di Sara Di Vaira e Rossella Erra di utilizzare la maschera d’oro. La giurata del pubblico di Ballando con Le Stelle punta tutto su Gabriel Garko ma non è così, il verdetto viene commentato da Christian De Sica con un classico “che figura di m…”: lo Squalo passa così in semifinale. Il pubblico invece decide con il voto social di qualificare alla prossima puntata il Criceto che così si salva anche questa volta. Al ballottaggio vanno così le maschere Stella, Cavaliere Veneziano e Scoiattolo Nero: tutti e tre si esibiscono con la prova della voce nuda. Si salva il Cavaliere Veneziano che va in semifinale, mentre per conoscere chi si nasconde in Stella o Scoiattolo Nero bisognerà attendere la prossima puntata.