Lorena Forteza oggi: com’è diventata Caterina de Il Ciclone FOTO

Lorena Forteza attrice de Il Ciclone oggi è tornata ad essere una star: la sua nuova vita da modella e il legame con il figlio

Lorena Forteza è diventata famosa grazie al suo ruolo di Caterina nel film di Leonardo Pieraccioni “Il Ciclone” nel 1996. L’attrice colombiana aveva appena 19 anni quando ha raggiunto il successo. A distanza di quasi 30 anni dall’uscita della pellicola, i tantissimi appassionati delle vicende di Levante si domandano come sia oggi Lorena Forteza e come è diventata. Nata a Bogotà, in Colombia, il 10 marzo 1976 dopo il suo successo ne “Il Ciclone”, nel 1996 l’attrice ha avuto una parentesi di grande popolarità. Leonardo Pieraccioni l’aveva notata grazie alla sua partecipazione in una pubblicità televisiva del marchio di scarpe Superga. La fortuna ha iniziato a sorriderle quando è stata selezionata come la protagonista di uno dei film più amati di Pieraccioni, Il Ciclone. L’anno dopo partecipò al film Facciamo Fiesta ma il successo raggiunto fu controproducente per la sua vita. Come raccontato dallo stesso Leonardo Pieraccioni non riuscì a reggere tanta pressione e incappò in una malattia.

Lorena Forteza ha vissuto un forte periodo di crisi causata da numerose fragilità unite ad una depressione post-parto che l’ha portata a pesare oltre 70 kg. In un’intervista aveva spiegato di essere stordita dal troppo successo e che i problemi con l’ex marito Damiano Spelta avevano peggiorato le cose. Dopo la rottura il loro figlio Ruben è stato affidato al padre, una condizione che l’ha portata a ritirarsi dalle scene. Per questo Lorena Forteza ha deciso di prendersi cura della sua fragile salute mentale e si è concentrata sulla sua famiglia e ha deciso di ridurre le sue apparizioni pubbliche. Una lunga pausa dalle luci della ribalta, necessaria per rigenerarsi e trovare la giusta tranquillità. La stessa modella e attrice colombiana ha raccontato ai giornali di come è stata schiacciata dal peso della sua popolarità: raggiungere così tanto successo a 19 anni non è stato facile. Dopo tempo però è riuscita a superare questo ostacolo e a imparare dalla sua esperienza, diventando un esempio per molte donne. Il figlio avuto dalla relazione con l’ex marito Damiano Spelta vive in Italia e con lui Lorena Forteza oggi ha un ottimo rapporto.

Lorena Forteza cosa fa oggi

Oggi grazie alla sua bellezza ed eleganza Lorena Forteza si è guadagnata il ruolo di testimonial di un marchio di abbigliamento per taglie forti. Questo le ha permesso di tornare alla ribalta, dopo che ha dovuto affrontare una dolorosa battaglia legale per ottenere l’affidamento della sua figlio. Dopo il grande successo dei primi anni della sua carriera, l’attrice si è presentata con un look rinnovato. Il ritorno di Lorena alle scene ha riacceso l’interesse del pubblico ed ha contribuito a cimentare l’immagine di forza e determinazione che caratterizza l’attrice colombiana di oggi. Caterina de Il Ciclone attualmente sta lavorando per riottenere il suo spazio nel mondo dello spettacolo ed è diventata una grande fonte d’ispirazione per altre attrici. Ha continuato a far sentire la sua voce, parlando di temi come la maternità, la lotta alla violenza di genere e la speranza.

Essere diventata madre e aver sofferto di depressione post-parto non ha mai scalfito la sua forza. Dopo tutti questi anni, la protagonista del film di Pieraccioni è riuscita a dimostrare al mondo che non c’è niente di meglio che sviluppare la nostra forza interiore per ricostruire la nostra vita in tempi bui e difficili. Grazie alla sua esperienza si è guadagnata la fama di una donna forte ed ha ispirato molte altre a non arrendersi o a perseverare nei momenti difficili. Lorena Forteza oggi è un’immagine di forza e determinazione e tutti la ricordano ancora con grande affetto per aver partecipato ad un film cult come Il Ciclone.