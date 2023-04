Orari Messe Pasqua 9 aprile in tv: tutti i canali

Gli orari delle messe della Santa Pasqua trasmesse in tv domenica 9 aprile: la celebrazione in Piazza San Pietro e non solo

La messa della Santa Pasqua sarà trasmessa in tv da quattro canali: Raiuno, Canale 5, TV 2000 e Padre Pio TV. Ovviamente massima attenzione per la celebrazione in Piazza San Pietro che vedrà nuovamente Papa Francesco così come avvenuto lo scorso anno. Nessun dubbio sulla sua presenza perché ieri sera ha partecipato alla veglia pasquale dopo aver saltato per precauzione la Via Crucis a causa delle condizioni meteo avverse considerando il suo ricovero di qualche settimana fa. C’è molta attesa per l’omelia di Bergoglio dopo le polemiche del governo ucraino per la scelta di inserire in una delle stazioni della Via Crucis il racconto da parte di un bambino russo che ha rivelato che suo fratello è stato costretto a combattere. Un punto di vista non apprezzato dall’Ucraina perché ritiene che gli unici responsabili siano i russi. La messa in Piazza San Pietro sarà caratterizzata dagli addobbi ad opera dei fioricoltori olandesi che hanno donato anche quest’anno le decorazioni per la domenica di Pasqua.

Orari Messe Pasqua: TV 2000 e Padre Pio TV

Quest’anno come rivelato dall’Osservatorio Romano accanto all’altare ci sarà l’icona Acheropita del Santissimo Salvatore conservata nell’Oratorio di San Lorenzo al Laterano. La messa di Pasqua a Piazza San Pietro sarà trasmessa da Raiuno alle ore 10 e al termine del rito ci sarà la benedizione Urbi et Orbi e il messaggio pasquale di Papa Francesco. Anche su Canale 5, sempre alle 10, sarà mandata in onda la celebrazione eucaristica da Piazza San Pietro in Roma. Prevista anche la trasmissione in streaming di tutta la cerimonia dai saluti del Pontefice ai fedeli alla suonata a festa del plenum tramite la pagina Facebook e il canale YouTube di Vatican News.

Nella domenica di Pasqua c’è la possibilità di vedere la Santa Messa anche in altri canali televisivi. Spulciando i palinsesti è possibile assistere alla celebrazione eucaristica anche su TV 2000 che oggi 9 aprile trasmetterà quattro appuntamenti: alle ore 7, alle ore 8,30, alle ore 10 e infine alle ore 19. Padre Pio TV invece ha previsto due appuntamenti in vista della domenica di Pasqua permettendo ai fedeli di poter vedere la celebrazione eucaristica a San Giovanni a Rotondo alle ore 11,30 e alle ore 18. Da non dimenticare che anche la celebrazione Urbi et Orbi prevista alle 12 in Piazza San Pietro a Roma sarà trasmessa anche da TV2000 e Raiuno, si tratta della benedizione alla città di Roma e al mondo impartita da Papa Francesco. Come previsto la benedizione viene impartita anche nei giorni di Natale, dopo l’elezione in Conclave di un Pontefice e in occasioni particolari come il Giubileo. La prossima sarà a Roma nel 2025.