Vincitore Borgo dei Borghi 2023: la classifica finale

Il Borgo più bello d’Italia 2023 è Ronciglione: la classifica completa del concorso e cosa vedere dove è nato Marco Mengoni

La classifica finale de Il Borgo dei Borghi 2023 era attesissima dai 20 borghi partecipanti che avevano come obiettivo quello di conquistare l’ambito premio vinto lo scorso anno da Soave in Veneto. Due anni prima a trionfare era stata Tropea in Calabria, mentre nel 2019 Bobbio in Emilia Romagna. Nella decima edizione il vincitore è stato deciso dal voto popolare e dal voto della giuria degli esperti che quest’anno era composta dallo storico Jacopo Veneziani, la cuoca Rosanna Marziale e lo studioso Mario Tozzi. Prima di arrivare ai primi tre posti, come da tradizione, la trasmissione condotta da Camila Raznovich e andata in onda ieri sera su Raitre ha fatto conoscere la classifica finale che ha visto numerose sorprese e qualche delusione per quei borghi che ambivano a conquistare il premio nato dal concorso organizzato dall’Associazione Borghi più belli d’Italia. Al ventesimo posto si è classificato Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, al diciannovesimo Issogne ad Agosta, mentre diciottesimo posto per Cetara in provincia di Salerno. La classifica finale del Borgo dei Borghi 2023 è proseguita con Possagno in provincia di Treviso giunto alla diciassettesima posizione, seguito da Marano Lagunare ad Udine, Esanatoglia in provincia di Macerata e Bondone in Trento. Ad un passo dalla top ten troviamo Miglionico in provincia di Matera giunto tredicesimo, Diamante in provincia di Cosenza alla dodicesima e Citerna in provincia di Perugia all’undicesimo.

Borgo dei Borghi 2023 classifica finale: cosa vedere a Ronciglione

La classifica del Borgo dei Borghi 2023 prosegue così con il decimo posto di Campiglia Marittima in provincia di Livorno. Al nono posto c’è Castagnole delle Lanze in provincia di Asti, mentre all’ottavo e al settimo posto ci sono rispettivamente Monteroduni e Bellano. Sesto posto per Casoli in provincia di Chieti superato al quinto posto da Campo Ligure che si trova provincia di Genova. Sfiora il podio Castro, borgo della provincia di Lecce. La classifica del Borgo dei Borghi 2023 vede al terzo posto Salemi borgo in provincia di Trapani caratterizzata dal Castello Normanno e dalla ex chiesa Madre trasformata dall’architetto Alvaro Siza dopo un intervento di recupero in un luogo di ritrovo. Secondo posto per Sant’Antioco borgo sardo ed è considerata la città più antica d’Italia. Il Borgo dei Borghi 2023 è vinto da Ronciglione in provincia di Viterbo nel Lazio: famoso per il borgo medievale è il paese d’origine di Marco Mengoni vincitore del Festival di Sanremo 2023.

Sorge attorno all’anno 1000 a circa 400 metri dal livello del mare al centro di una vallata ed è di probabile origine etrusca. Ronciglione ha due volti: medievale e rinascimentale barocco in particolare il maestoso Duomo. Da vedere nel borgo anche il Palio di San Bartolomeo e a poche centinaia di metri la Chiesa di Sant’Eusebio mentre per chi ama la natura c’è il lago di Vico. Il Borgo dei Borghi 2023 festeggia il Carnevale con uno spettacolo ricco di storia e tradizione dove viene rivissuta la cavalcata delle truppe francesi del XIX per le vie del paese. Ronciglione succede a Soave in Veneto che aveva vinto il premio lo scorso anno.