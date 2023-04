Chiara Ferragni e Fedez al Dubai Bulgari Hotel: quanto costa la vacanza

Chiara Ferragni e Fedez sono al Dubai Bulgari Hotel per le vacanze di Pasqua: quanto costa soggiornare al cinque stelle categoria lusso

Chiara Ferragni dopo gli sforzi di Sanremo aveva proprio bisogno di una vacanza e per questo per Pasqua ha deciso di soggiornare insieme a Fedez, Leone, Vittoria e la baby sitter al Dubai Bulgari Hotel. Si tratta di una residenza luxury di proprietà della Marriott che consta di 101 camere. Non c’è dubbio che i Ferragnez abbiano scelto come stanza una Bulgari suite da 120 metri quadri e 60 di terrazza con vista mozzafiato sulla spiaggia. La capitale degli Emirati Arabi Uniti è un luogo importante e significativo per l’imprenditrice digitale e il cantante perché già in passato avevano avuto il piacere di apprezzare le bellezze e il relax delle location più esclusive di Dubai. All’epoca avevano soggiornato sempre al Bulgari Hotel e Leone era piccolo, aveva poco più di un anno. Lo si evince dalle storie Instagram della creatrice di The Blond Salad che ha postato una fotografia nello stesso identico posto con un prima e dopo che immortala la famiglia allargata con l’arrivo di Vittoria.

Ovviamente fin dal loro arrivo non sono mancati scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram in cui viene spesso taggato il Bulgari Hotel, così come per le storie che vedono spesso protagonisti i due figli della coppia. In particolare è diventato virale il video che vede Vittoria innervosirsi per il gelato. Si tratta di un noto trend Tik Tok per vedere la reazione dei bambini quando non riescono ad afferrare il cono che viene proposto con un’asta. Dopo alcuni tentativi la piccola Vitto butta a terra un cono vuoto in segno di protesta e scoppia a piangere. Il gelataio prova a riparare al danno offrendole il gelato scelto dalla piccola ma la figlia di Chiara Ferragni e Fedez non cede risentita.

Chiara Ferragni e Fedez quanto costa il Dubai Bulgari Hotel

Ovviamente vedendo le immagini della vacanza di Pasqua 2023 di Chiara Ferragni e Fedez ci si chiede quanto costa un alloggio al Dubai Bulgari Hotel. La coppia, insieme ai due figli, soggiorna, probabilmente, nella Suite Bulgari provvista di balcone con visuale panoramica. Secondo le tariffe della stagione ogni notte in una stanza del genere costa circa 6000 euro con colazione compresa. Non si hanno notizie ufficiali sul tipo di collaborazione tra i Ferragnez e la struttura quindi non è possibile capire se sia stata la coppia a voler organizzare questa vacanza o di un invito da parte della proprietà in cambio di un tag “supplied by”.

Anche questa volta la vacanza di Chiara Ferragni e Fedez è stata caratterizzata dalle polemiche, infatti è stato ritrovato un video recente del cantante durante una puntata di Muschio Selvaggio dove raccontava della sua esperienza a Dubai. Nello specifico Fedez non aveva alcuna intenzione di tornare nella città degli Emirati Arabi infatti disse: “ci sono stato poi ho visto un video sulla storia della città e ho deciso che non ci andrò più”, infine per rafforzare il suo messaggio scelse questa frase “è Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”.