Morta moglie Mario Merola: chi era Rosa Serrapiglia causa morte

A causa di una lunga malattia è morta la moglie di Mario Merola, Rosa Serrapiglia, aveva 83 anni e lascia i figli Francesco, Loredana e Roberto

È morta a 83 anni la moglie di Mario Merola, all’anagrafe Rosa Serrapiglia, nata a Napoli ha sempre vissuto volutamente all’ombra del marito re della sceneggiata crescendo i loro tre figli. Il matrimonio con il cantante era stato celebrato dopo 13 anni di fidanzamento, si conoscevano fin da bambini perché vivevano nello stesso quartiere. Il loro primo figlio è Michele Roberto, nato nel 1965, a seguire sono arrivati Loredana e il noto Francesco Merola celebre cantautore che ha seguito in parte la carriera del padre. I tre figli di Mario Merola infatti vivono anche loro di musica perché anche il primogenito come lavoro si occupa di organizzazione di eventi.

Di recente Francesco era stato ospite nel salotto di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno ed aveva parlato proprio delle condizioni di salute di sua madre e del rapporto che avevano i loro genitori. Raccontò che il grande amore di Mario Merola era proprio Rosa Serrapiglia da cui non si è mai separato e con cui ha condiviso ogni momento del suo grande successo insieme alle loro passioni: Napoli, la musica e il banco lotto. A dare notizia del lutto avvenuto nel giorno di Pasqua è stato proprio il cantante che ha ufficializzato che era morta la moglie di Mario Merola dopo una lunga malattia anche se ci sono ulteriori dettagli.

Moglie Mario Merola che malattia aveva

La causa della morte della moglie di Mario Merola all’età di 83 anni sono le conseguenze del riacutizzarsi di una lunga malattia che da tempo affliggeva Rosa Serrapiglia. Nel dettaglio non è noto il tipo di malattia anche se voci mai confermate parlano di un tumore. Negli ultimi giorni c’era già stata molta apprensione da parte dei familiari, amici e mondo del spettacolo per le condizioni di salute della donna visto che era stata sottoposta ad un lungo e importante intervento chirurgico. Dopo il ricovero i medici però erano cautamente ottimisti a tal punto che Francesco Merola aveva parlato di una ripresa inaspettata. Purtroppo la situazione è degenerata all’improvviso e la moglie di Mario Merola non ce l’ha fatta.

I funerali sono stati celebrati nel giorno di Pasquetta presso la chiesa di San Ciro a Portici, comune in provincia di Napoli. Tanti messaggi di cordoglio arrivati per Rosa Serrapiglia come quelli in particolare di Andrea Sannino e Gigi D’Alessio che erano molto legati alla donna avendo collaborato sia con suo marito che con i suoi figli. I fan hanno anche sottolineato una coincidenza: il 6 aprile il re della sceneggiata avrebbe compiuto gli anni e sua moglie l’ha raggiunto tre giorni dopo quella data. L’unica apparizione pubblica della donna fu il 19 settembre del 2004 quando suo marito volle onorare tre date importanti che coincidevano nello stesso giorno: i 40 anni di carriera, i 45 di matrimonio e l’anno del suo settantesimo compleanno. Fu un vero e proprio evento prima con una celebrazione in chiesa e poi con la festa a Santa Lucia, il loro quartiere.