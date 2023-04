Sanremo tra palco e realtá Chiara Ferragni perché non c’è nel backstage: il caso

Chiara Ferragni non appare nel backstage dello speciale dedicato a Sanremo 2023 in onda a Pasquetta il motivo nel contratto

Chiara Ferragni non appare nel backstage di Sanremo 2023 tra palco e realtá condotto da Gianni Morandi, la vediamo solo sul palco dell’Ariston. Era già accaduto nella puntata speciale del Dietrofestival in onda il giorno dopo la finale della kermesse musicale che ha visto trionfare Marco Mengoni con la sua Due Vite. In qualità di co conduttrice l’influencer ha preso parte alla prima serata e alla finale. Sarebbe stato bello poter vedere le reazioni a caldo dopo il suo emozionante ed originale monologo sulla “Piccola Chiara”. Avrebbe accontentato i fan piú curiosi scoprire la verità sulla famosa, e presunta, lite nel backstage tra Chiara e Fedez dopo il bacio del cantante con Rosa Chemical. Sarebbe stato interessante vedere i cambi d’abito della Ferragni, indossati e ideati come opere d’arte che hanno lasciato tutti a bocca aperta per la loro bellezza.

Niente di tutto ciò è accaduto nello speciale sul Festival di Sanremo 2023 tra palco e realtà come nel Dietrofestival. A dare una risposta sul perché la Ferragnez non appare dietro le quinte della kermesse musicale più famosa al mondo ci ha pensato la trasmissione preserale di Antonio Ricci. Il Tg Satirico aveva già indagato sull’onnipresenza di Instagram sul Palco dell’Ariston pur non apparendo tra gli sponsor del programma e ha provato a fare chiarezza sul rapporto tra la Rai e la creatrice di The Blonde Salad. Secondo Striscia la Notizia Chiara Ferragni non c’è nelle riprese del backstage di Sanremo 2023 perché avrebbe un contratto di esclusiva con Amazon Prime. Vedremo così questi filmati, probabilmente, in The Ferragnez 2, seconda stagione della serie che racconta senza filtri la vita dei due influencer.

Sanremo 2023 Chiara Ferragni e Fedez litigio

Dopo Sanremo 2023 fece scalpore il litigio tra Chiara Ferragni e Fedez, mai confermato nè smentito dalla coppia fino a quando Federico Lucia non è tornato a parlare della malattia rivelando il suo crollo dopo l’effetto rebound. Il cantante pur non essendo nel cast della kermesse musicale è stato grande protagonista della settimana del Festival. Ospite della Costa Smeralda, Fedez ha cambiato last minute, prendendosi tutte le responsabilità del caso, il testo della sua nuova canzone, strappando la foto del Viceministro Bignami vestito da nazista. Non solo, durante la finale, con la moglie coconduttrice, si è fatto coinvolgere da Rosa Chemical nel corso dell’esibizione sulle note di Made in Italy. Prima la simulazione di un rapporto intimo poi un bacio. Inizialmente l’influencer ha ironizzato ma sui social è diventato virale uno scatto che immortalava Chiara Ferragni furiosa in un litigio con Fedez.

Le ipotesi sul perché hanno litigato sono diventate le più disparate, dalla gelosia per il bacio fino all’ipotesi di troppo egocentrismo del cantante che ha oscurato il momento di luce della moglie. Dopo l’episodio è scattato un lungo silenzio social dei Ferragnez seguite da voci sempre più insistenti di divorzio. A chiarire la situazione è stato Fedez che aveva spiegato la sua assenza da Instagram come un importante momento di tranquillità da prendere per se a causa dell’effetto rebound dei farmaci, terapia della sua malattia, un superato tumore al pancreas. Oggi Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme ma molti fan sono convinti che la crisi non sia stata superata e che i due compaiano forzatamente uno accanto all’altro nelle foto social.