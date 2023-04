Anticipazioni Uomini e Donne 11 aprile: lacrime e biglietto gate

Le anticipazioni della puntata del 11 aprile di Uomini e Donne vedono protagonisti Nicole e uno storico corteggiatore del trono over

Il ritorno del dating show di Maria De Filippi è ricco di colpi di scena. Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 11 aprile preannunciano come protagonisti assoluti Nicole e Armando Incarnato. Entrambi saranno costretti a difendersi dagli attacchi del parterre e degli opinionisti, una situazione insolita soprattutto per la tronista che fino ad ora aveva dovuto subire solo le critiche di Roberta Di Padua nonostante un percorso ancora troppo piatto per entusiasmare il pubblico. Fin dalla prima esterna proprio Nicole e Andrea sono stati al centro dell’attenzione in particolare da parte di Gianni Sperti e Tina che vedevano negli atteggiamenti del corteggiatore poca sincerità. Spesso gli è stato contestato che recitasse un copione già scritto e che sapesse benissimo cosa fare in ogni occasione attuando una chiara strategia.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 11 aprile mettono spalle al muro i due ragazzi perché durante un ballo Riccardo Guarnieri scopre che Andrea ha lasciato un bigliettino a Nicole con una frase dove l’ha invitava a credergli. Il cavaliere del Trono Over ha subito riferito alla redazione e così si è aperto un vero e proprio caso. La tronista Nicole ha spiegato che non era a conoscenza che non si potessero ricevere bigliettini, ma la sua giustificazione non convince. Roberta Di Padua le dà nuovamente della falsa mentre anche Gianni e Tina condannano quanto accaduto. Il bigliettino scatena la reazione di Cristian, altro corteggiatore di Nicole, che decide di lasciare lo studio, mentre Carlo si prende del tempo per capire se restare o andare via.

Anticipazioni Uomini e Donne 11 aprile: Armando ha un manager?

Non solo bigliettino gate nelle anticipazioni di Uomini e Donne del 11 aprile perché il trono over vede protagonista assoluto Armando Incarnato che viene messo sotto accusa da Aurora. Secondo quest’ultima il cavaliere napoletano ha un manager ed è certa di quanto afferma perché ha delle prove che confermano tutto. Il carattere fumantino di Armando e i tantissimi attacchi fatti prima a Desdemona e poi Paola sul fatto che avessero degli agenti rendono tutto molto più difficile per il cavaliere che viene attaccato da tutto il parterre e in particolare da Gianni e Armando.

Incarnato non ci sta e prova a difendersi ma alla fine come spesso capita preferisce abbandonare lo studio e non replicare alle critiche ricevute. Aurora rincara la dose dicendo che Armando ha anche fatto il provino per entrare al GF Vip. Nella registrazione successiva che dovrebbe andare in onda questa settimana Maria De Filippi e Gianni Sperti si metteranno a centro studio con Armando per analizzare quanto successo. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere napoletano scoppierà in lacrime dicendosi offeso per quanto ricevuto e negando fermamente di avere un manager. Alla fine chiederà a Maria De Filippi di chiamare chi di dovere per sapere se realmente ha fatto il provino per il GF Vip, se così fosse abbandonerà il programma.