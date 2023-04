Anticipazioni Uomini e Donne Armando Incarnato cacciato? come va a finire

Anticipazioni di Uomini e Donne, Armando Incarnato sotto accusa: è tempo di polemiche nel programma di Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne su Armando Incarnato rivelano se è stato cacciato o se diceva la verità sul provino al Gf Vip e sul non avere un manager. Stando agli spoiler che arrivano dall’ultima registrazione del Trono Over diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ne vedremo delle belle con il riscatto del cavaliere tramite l’intervento in prima persona di Maria De Filippi. Armando non sarà cacciato e tornerà in studio, così da difendersi e portare prove della sua innocenza. Proprio lui che in passato si era scagliato contro chi andava a caccia del successo, ora si ritrova a dover respingere gli stessi sospetti. Stando alle anticipazioni su Armando Incarnato, il cavaliere nella prossima puntata del trono Over sarà seduto a centro studio con di fronte Maria De Filippi e Gianni Sperti, una scena inedita mai vista finora nella storia del programma. Un confronto dove la conduttrice e l’opinionista ha provato a far ragionare Armando che in lacrime ha negato ogni tipo di accusa nei suoi confronti. Si è detto offeso di quello che è stato detto ma Aurora ha nuovamente puntato il dito su di lui dicendo di avere la certezza di quanto affermato e cioè che abbia un manager e che abbia fatto il provino per il Grande Fratello Vip.

Maria De Filippi ha difeso il cavaliere dicendo che anche a lei gliene dicono di ogni ma è normale per chi è in televisione. Il botta e risposta tra Aurora e Armando spinge quest’ultimo a voler lasciare il programma ma è la stessa conduttrice a trattenere Incarnato che alla fine resta a patto che Maria provveda a prendere informazioni e smentire ogni presunto provino fatto per reality. Il cavaliere napoletano è pronto ad andare via fin quando non arriverà la risposta alla De Filippi e questo indispettisce Gianni che parla di “ricatto” nei confronti della padrona di casa. Alla fine arrivano anche le scuse dell’opinionista che chiude di fatto la questione stringendo la mano ad Armando ma spiegando che non deve più parlare della sua vita privata perché non riguarda la trasmissione e che non ha apprezzato le insinuazioni fatte. Lo stesso Gianni spiega che anche a lui arrivano tante segnalazioni su Incarnato soprattutto su Jeanette che sembra essere la presunta fidanzata del cavaliere. Anche in questo Armando nega di avere una relazione al di fuori del programma e resta in studio senza proferire più parola.

Anticipazioni Uomini e Donne le accuse ad Armando

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Armando Incarnato è stato l’assoluto protagonista. Tutto è partito da un confronto acceso con Riccardo su alcune dichiarazioni fatte da Incarnato al magazine di Uomini e Donne. Il pugliese ha subito risposto a tono: “Non ho bisogno delle tue ostriche. Il rapporto con una donna si misura dalle attenzioni che le dai, non dalla cena”. Ne è nato un putiferio, con Gianni Sperti subito in gioco, dal momento che nell’intervista erano presenti frasi anche su di lui. L’opinionista si è scatenato sospettando che alle spalle di Armando vi sia una vera e propria organizzazione, dal momento che il cavaliere pare ricevere informazioni un po’ su tutti i presenti a Uomini e Donne e di usarle poi a proprio piacimento.

Non finisce qui perché è stata Aurora Tropea a lanciare l’accusa vera e propria, sospettando che Armando abbia un manager, anzi ha spiegato che ha la certezza che ne abbia più di uno che si occupano di gestire sponsorizzazioni e serate. Inoltre la dama ha anche svelato quello che sarebbe il vero obiettivo del cavaliere, cioè quello di fare la tv infatti sempre secondo quanto sostenuto da Aurora, ha fatto anche un provino per il Grande Fratello VIP quest’estate. Infuriato come non mai, Armando ha minacciato di lasciare lo studio e ha chiesto più volte a Maria De Filippi di informarsi e verificare se quanto detto fosse vero, pretendendo che saltino fuori prove in merito ai suoi presunti provini e al fatto che abbia un manager. In caso contrario ad uscire dal programma deve essere Aurora, questa la richiesta del cavaliere che infuriato ha lasciato lo studio.