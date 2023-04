Francesco Rutelli e Barbara Palombelli figli adottivi: storia intensa

Quanti figli adottivi hanno Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la loro storia e cosa fanno oggi

Francesco Rutelli con sua moglie Barbara Palombelli è sposato dal 1982 e hanno quattro figli, di cui tre adottati. Il loro matrimonio in rito civile si è celebrato più di 40 anni fa, mentre la cerimonia religiosa si è tenuta nel 1995. Francesco Rutelli è un noto politico, avvocato e scrittore che ha ricoperto la carica di sindaco di Roma. Ha avuto una notevole carriera dal 1983, soprattutto come membro del Senato italiano dal 1983 al 2006. La moglie di Rutelli, Barbara Palombelli, è un’affermata giornalista e conduttrice che da anni lavora per Mediaset essendo al timone di Forum e di Stasera Italia. Il primo figlio della coppia è Giorgio Rutelli, 39 anni, laureato in diritto comparato a Firenze dopo aver completato il percorso di studi all’estero ha intrapreso la carriera di giornalista diventando nel 2021 direttore di Formiche.net.

Si occupa di geopolitica e studia l’impatto delle tecnologie nella vita di tutti i giorni. Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, undici anni dopo la nascita del loro primo figlio Giorgio, hanno deciso di adottare Francisco, originario dell’Ecuador e arrivato in Italia quando aveva 5 anni. In merito alla scelta presa il politico ha più volte raccontato come sia lui che la moglie non abbiano mai avuto dubbi su quanto fatto e che hanno capito il valore giorno dopo giorno. In particolare ha spesso sottolineato quanto sia stato importante per loro intraprendere questo percorso perché non è facile adottare un bambino ma allo stesso tempo ti permette di apprendere qualcosa di unico.

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli figli: le sorelle Serena e Monica

Dopo l’arrivo di Francisco, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno deciso di adottare le sorelle Serena e Monica, anche loro provenienti dall’Ecuador. Era il 2000 quando le due bambine sono arrivate in Italia provenienti da un contesto complicato e difficile. Entrambe sono arrivate nel nostro Paese all’età di 7 anni ed è possibile conoscere qualche dettaglio in più della loro vita grazie a Serena che ha partecipato come concorrente nell’edizione del 2019 del Grande Fratello. Durante la sua clip di presentazione ha raccontato che ha vissuto in una casa famiglia per 3 anni insieme alla sorella Monica. Entrambe erano state abbandonate prima dalla madre e poi dal padre che decise poi di portarle in questo centro. Di lavoro è estetista e ricorda il momento dell’adozione come il giorno più bello della sua vita.

Proprio durante la sua esperienza al GF Vip, Serena Rutelli ha avuto la possibilità di leggere una lettera da parte della mamma naturale. La donna ha spiegato di essere una clochard e che aveva solo il desiderio di rivedere le due figlie. L’appello però è caduto nel vuoto con la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli che decise di non accettare la richiesta della mamma naturale spiegando che la vera mamma è la persona che l’ha cresciuta. In merito alla lettera recapitata, la stessa conduttrice di Forum ha spiegato che non ha voluto ostacolare quanto successo perché conoscere o meno colei che messo al mondo le sue figlie Serena e Monica fa parte del loro percorso di vita e si tratta di una decisione che devono prendere loro.