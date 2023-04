Quattro Matrimoni chi paga: la verità sul viaggio di nozze

Le indiscrezioni degli ex concorrenti su chi paga a Quattro Matrimoni con Costantino della Gherardesca e in chiaro su Tv8

Quattro Matrimoni format italiano del britannico Four Weddings è un programma di grande successo e non è anomalo che i telespettatori più curiosi si chiedano chi paga i ricevimenti e se le spose agguerrite guadagnano un cachet. Nella trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca lo schema, pur passando gli anni, è sempre lo stesso. Quattro donne convolano a nozze, alla festa nuziale partecipano le altre restanti concorrenti che sono chiamate a votare segretamente da 1 a 10 diversi parametri: abito da sposa, location, cibo ed evento in generale. Ovviamente come già a Quattro Ristoranti il voto di Costantino della Gherardesca può confermare o ribaltare il risultato. Il conduttore segue celebrazione e festeggiamenti comodamente dalla sua villa ma la troupe addetta alle riprese e alle interviste è sempre sul posto, una presunta spesa non indifferente per i concorrenti. Stando a quanto trapela tramite una ex concorrente su un noto forum dedicato al Wedding chi paga Quattro Matrimoni è in parte la produzione, in parte gli sposi. Il ricevimento nuziale viene interamente pagato dagli sposi. Ai casting, infatti, si cerca gente che si sposa in un determinato periodo dell’anno e l’essenza della trasmissione è che i protagonisti, persone comuni, si sfidino con il proprio autentico giorno speciale. C’è però un importante aiuto economico, il programma di Tv8 paga la quota del ricevimento per le spose ospiti e l’intera troupe, più le spese di viaggio per raggiungere la location alle concorrenti e 70 euro come gettone di presenza. Ribadiamo che si tratta di indiscrezioni, non c’è nulla di ufficiale comunicato dalla Rete.

Quattro Matrimoni il viaggio di nozze

Nel corso del tempo è nato un dubbio sul programma. Si fa davvero il viaggio di nozze offerto da Quattro Matrimoni, come premio per la sposa vincitrice, è una domanda sorta dopo le polemiche sulla trasmissione arrivate dall’Inghilterra. Diverse protagoniste del format statunitense Four Wedding hanno infatti rivelato alla stampa locale dei dettagli che hanno fatto il giro del web. In alcuni casi pur essendo stato vinto partecipando regorlamente alla gara, gli sposi non hanno mai ricevuto il desiderato premio, che ha un cospicuo corrispettivo in denaro. Altri concorrenti hanno invece affermato di aver sí ricevuto dal programma la luna di miele in palio, ma dopo anni dal ricevimento perché il viaggio poteva essere organizzato e fatto solo quando l’intera stagione era andata in onda, per paura di eventuali spoiler. Quattro Matrimoni in Italia non ha mai ricevuto questo tipo di critiche, nè in questi anni ci sono state polemiche pubbliche sul premio non ricevuto. Dunque la risposta è affermativa, il viaggio di nozze si vince davvero. Nelle passate edizioni la luna di miele era a sorpresa in un luogo da sogno, poi per diversi anni gli sposi potevano scegliere tra tre opzioni, infine grazie allo sponsor in altri casi si è trattato di un lussuoso soggiorno in montagna tra luoghi incantati, buon cibo e totale relax.