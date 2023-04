Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno insieme la risposta sul divorzio VIDEO

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno insieme e smentiscono le voci sul divorzio in un video già virale sui social

La notizia sul divorzio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis era già arrivata sulla bocca di tutti, a riportarla Dagospia che a circa un anno di distanza dalla clamorosa indiscrezione sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti aveva replicato con la separazione tra l’opinionista del GF Vip e il conduttore di Avanti Un Altro. C’erano anche i dettagli: la loro storia d’amore dopo 25 anni di relazione e tre figli era finita anche se avevano deciso di trascorrere queste feste pasquali uno accanto all’altra insieme ai loro figli. Inoltre c’era già la data della comunicazione ufficiale, un’intervista a Verissimo da registrare nei prossimi giorni dove la Bruganelli avrebbe confermato il divorzio parlando comunque di una scelta presa di comune accordo su un rapporto fondato sulla stima reciproca.

A ore di distanza dalla notizia rilanciata da diversi portali di informazione, la smentita molto ironica arriva tramite social con un video dove Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si trovano insieme in piscina e commentano quanto riportato sulla loro relazione. Sono indecisi a questo punto, data la diffusione capillare della notizia, se decidere sulla separazione o se evitare e così mettere a tacere le insistenti voci di gossip. Inoltre Sonia Bruganelli ha aggiunto che è vero sarà a Verissimo per registrare un’intervista ma era in programma di essere ospite insieme a sua figlia Adele e non per parlare del suo matrimonio.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis la reazione

La reazione di Paolo Bonolis è stata un po’ più forte rispetto a quella di sua moglie perché ha parlato di fregnacce e ha chiuso il video postato sui social ricordando la risposta che già diede tempo fa a Mara Venier in una puntata di Domenica In quando la conduttrice fece notare che in molti avevano interpretato la scelta della coppia di dormire in case separate come un divorzio non ufficializzato. “Fatevi i fatti vostri”, aggiungendo che la replica non è né di conferma né di smentita. Il tenore della risposta è palesemente ironico ma non tutti la pensano allo stesso modo, le reazioni dei fan sui social sono infatti le più disparate e c’è un nutrito gruppo che ricorda la finta smentita di Francesco Totti sul divorzio e la finta intervista di Ilary Blasi a Verissimo dove negarono la separazione che poi è avvenuta.

Altri invece leggono il video come una conferma vera e propria che si stanno separando e non stanno più insieme. Già qualche settimana fa si era parlato di una possibile crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis perché l’opinionista aveva indossato al GF Vip una mantella con la scritta Sentiti Libera e inoltre aveva più volte mostrato commozione quando si affrontavano argomenti di amore e relazioni. In quel caso però è stato tutto archiviato come una sorta di addio da parte di Sonia Bruganelli al reality condotto da Alfonso Signorini anche se successivamente è stato smentito che si trattasse della sua ultima partecipazione.