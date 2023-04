Uomini e Donne il dettaglio incastra Nicole e Andrea: trono a rischio

A Uomini e Donne un bigliettino scambiato tra Andrea e Nicole mette in discussione il trono della bionda: è tutto un complotto?

Uomini e Donne viene travolto dallo scandalo bigliettino che vede imputati Andrea e Nicole, la tronista che da due mesi ha iniziato il suo percorso senza però mai regalare guizzi interessanti. Subito dopo l’ennesimo botta e risposta con Roberta Di Padua, nella puntata di mercoledì 12 aprile del dating show, Riccardo Guarnieri fa luce su un episodio che la redazione e la stessa Maria De Filippi non aveva scoperto. Il cavaliere pugliese ha infatti notato che Andrea e Nicole si sono scambiati un biglietto in uno dei balli della puntata precedente, un momento che è stato poi esaminato dalle telecamere dove si nota come il corteggiatore stringa a sé la tronista per poi passarle questo pezzo di carta.

Il video mostra tutto: i due ragazzi stanno ballando quando all’improvviso si sente la voce di Nicole che dice all’osteopata “mi devi dimostrare, hai capito” riferendosi al fatto che lei sente la necessità del percorso che sta intraprendendo con Andrea di sentire da parte sua reazioni più di pancia e meno costruite e soprattutto di poter toccare con mano la sua veridicità come corteggiatore a cui a volte crede e a volte no. A quel punto lui gli fa capire che già in quel momento esatto in cui le telecamere li stanno inquadrando stava facendo un gesto importante per farle capire quanto ci tenga a lei. Andrea estrae dalla tasca un bigliettino che Nicole subito afferra, poi perde mentre aggiusta il microfono e così il cavaliere prontamente lo raccoglie e glielo rimette nella mano.

Uomini e Donne la risposta di Nicole

Dalla sequenza si evincono diversi particolari che hanno indignato Gianni Sperti, Tina Cipollari e diversi fan del programma: Nicole non apre subito il bigliettino ma lo nasconde, successivamente nessuno dei due riferisce alla redazione dell’accaduto che non si sarebbe mai scoperto se non se ne fosse accorto il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri. A rincarare la dose oltre agli opinionisti ci ha pensato Roberta Di Padua, già in precedenza nella stessa puntata aveva avuto un duro scontro con Nicole che con un giro di parole le aveva dato della poco di buono scatenando l’ira dell’ex di Riccardo. Dopo il bigliettino gate proprio Roberta ha fatto notare ciò che da sempre sostiene e che la bionda tronista in realtà è falsa ed è molto costruita invitando tutti i corteggiatori ad andarsene. Cristian, che già aveva abbandonato lo studio, conferma la sua scelta e va via mentre Carlo decide di restare e di pensarci anche se poi accetta di ballare con la tronista cedendo senza resistenze.

Il regolamento del programma di Uomini e Donne vieta queste comunicazioni segrete e infatti Gianni Sperti si è subito scatenano, attaccando entrambi dopo aver difeso Nicole fino a un attimo prima. Ma cosa dice il biglietto di Andrea alla tronista? “Ti voglio, credimi st****a”. Il bigliettino gate potrebbe così dare una svolta al trono con la possibilità che anche Carlo possa decidere di abbandonare lasciando così in studio solo Andrea. Infatti soprattutto Gianni Sperti ha insinuato che i due siano d’accordo considerando la Santinelli abbia coperto il gesto del corteggiatore e che in realtà non ci sia nulla di vero di quanto stanno facendo falsando così il percorso. Nicole ha replicato spiegando di non aver dato peso al gesto e che in realtà nel bigliettino non c’è scritto chissà cosa di così importante e pensava che la redazione lo sapesse. Sui social però sottolineano come lo scambio sia avvenuto in una precedente registrazione e che quindi il contenuto del biglietto possa essere altro.