Alessandra Uomini e Donne Luca Daffrè chi è: Instagram età

Chi è Alessandra, la nuova corteggiatrice di Luca Daffré in Uomini e Donne? Scopriamo tutto su di lei: vita privata, lavoro e profilo Instagram.

Potrebbe essere già scoppiata la scintilla per il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne Luca Daffré? Il protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi è uscito per il suo appuntamento al buio di inizio trono, e sembra che il suo interesse sia già forte per la ragazza che ha incontrato. Stiamo parlando di Alessandra, che ha subito fatto colpo su Luca, come lui stesso ha confermato: “Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere”. Ma chi è che questa ragazza che ha rubato il cuore di Luca?

Alessandra ha 28 anni e, come ha spiegato, è originaria di Milano, ma negli ultimi anni ha passato molto poco tempo nel capoluogo lombrado. Ha infatti viaggiato molto in giro per il mondo, in particolare in Centro America e in Indonesia. Lei e Luca si sono incontrati su su un prato, davanti a una pizza e a una birra, per la loro prima uscita in esterna.

Il nome completo della ragazza è Alessandra Somensi, nata a Milano nel 1995 ed è cresciuta in provincia, a Senago. Grande appassionata di sport fin da piccola, fa pazza soprattutto per il surf, a cui è stata introdotta da un suo precedente fidanzato, che era un istrutture di questa affascinante disciplina. Anche se questa relazione è finita, l’amore per il surf è rimasto addosso ad Alessandra, come dimostrano le numerose foto sulla tavola che la ragazza ha postato nel tempo sul suo profilo Instagram. Chissà se riuscire a convincere allora anche il buon Luca a provare l’emozione di cavalcare le onde assieme a lei, magari in una delle prossime esterne di Uomini e Donne.

Alessandra Uomini e Donne di Luca Daffrè lavoro

Non si sa molto del lavoro di Alessandra, a dire il vero. La famiglia della ragazza ha un’impresa di pompe funebri a Senago, chiamata Onoranze Funebri Somensi. Non risulta però che lei abbia mai lavorato nel’azienda di famiglia, e anzi dal suo profilo Linkedin risulta che ha studiato giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore, anche se non ha mai conseguito la laurea.

Come detto poco sopra, Alessandra ha viaggiato molto in giro per il mondo negli ultimi anni, principalmente inseguendo la sua passione per il surf. Sebbene anche Luca l’abbia descritta come una ragazza timida, è fuori discussione che la sua corteggiatrice a Uomini e Donne abbia uno spiccato senso dell’avventura e della vita all’aria aperta. Nel 2018 ha infatti preso parte, assieme ad altre due ragazze, al docu-reality Mediaset Donnavventura.

La passione per il surf l’ha colta l’anno seguente, mentre si trovava a Forte dei Marmi, in Versilia, e successivamente l’ha portata a viaggiare molto alla ricerca di onde da sfidare, visitando varie località dell’America Centrale e del Sud-Est asiatico. In particolare, nel periodo più recente della sua vita ha vissuto a Bali, in Indonesia, anche se da poco è rientrata in Italia.