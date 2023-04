Back to School promossi e bocciati seconda puntata: mai nella storia

Nella seconda puntata di Back to School si fa la storia: un esame viene sospeso. I concorrenti in gara e le pagelle

La seconda puntata di Back to School di ieri sera 12 aprile ha regalato ai telespettatori un verdetto davvero inedito. Uno degli esami dei vip in gara è stato sospeso per i troppi suggerimenti. Una decisione mai vista prima nel programma dove persone dello spettacolo e dello sport si cimentano con l’esame di quinta elementare. Le sorprese non sono finite qui perché alla fine sono due i bocciati che dovranno ripetere la prova. I partecipanti della seconda puntata di Back to School sono stati Ricky Tognazzi, Aldo Montano, Luca Onestini, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico e Soleil Sorge bocciata sette giorni fa. Chi ha impressionato positivamente la commissione d’esame guidata dalla professoressa Bertuccia è stato Aldo Montano che in matematica e arte è riuscito a rispondere a tutte le domande.

Lo schermidore si è fatto notare per un atteggiamento un po’ troppo scanzonato durante gli altri esami dove ha cercato spesso di suggerire ma alla fine è stato promosso a pieni voti grazie ad un percorso limpido e netto come scritto nella pagella ricevuta. Anche per Ricky Tognazzi non ci sono stati grossi problemi e così il regista è stato promosso anche se bacchettato dai maestri per aver risposto con qualche battuta alle domande di scienze e matematica. Il giudizio della commissione ha esaltato la sua capacità e lo spirito d’improvvisazione.

Back to School seconda puntata: gli esami e i bocciati

Nonostante qualche lacuna evidente in grammatica con domande bonus che l’hanno spiazzata, Soleil Sorge è riuscita a riscattarsi dopo la prima puntata ed è stata promossa. Per l’influencer i maestri hanno avuto la mano dolce specificando che non è bello infierire però non è bello nemmeno fare certe figure. L’esame di quinta elementare è stato superato per le intenzioni di Soleil Sorge che sembra voglia dare il meglio. La seconda puntata di Back to School in onda ieri sera 12 aprile ha dato vita a due novità mai successe prima nella storia del programma: un esame è stato sospeso e c’è stata una prova a sorpresa. Gli alunni che hanno dovuto rispondere a domande extra (un problema da risolvere insieme) sono stati Aldo Montano e Luca Onestini, troppo irrispettosi dei maestri per aver suggerito come lo schermidore e per metterla in caciara come l’ex concorrente del GF Vip.

Proprio la pagella di Luca Onestini è stata caratterizzata da un richiamo da parte della commissione che però ha deciso di promuoverlo. Nello specifico è stato sottolineato il suo modo di fare confusione per colmare le lacune ma anche che le prove in geografia e musica sono andate bene. L’altro evento storico della seconda puntata di Back to School ha visto protagonista Carmen Di Pietro che non ha completato l’esame. A metà della prova di inglese, la maestra Bertucci ha deciso di chiudere e sospendere l’esame per i troppi suggerimenti da parte degli altri alunni. Proprio Carmen Di Pietro è stato la prima bocciata della seconda puntata di Back to School perché mai nella vita è capitato di assistere alla rilettura della Divina Commedia. Niente da fare anche per Raffaella Fico che non è riuscita a rispondere alle domande di matematica e educazione civica. La pagella della commissione parla chiaro e fa riferimento alla poca conoscenza delle unità di misura “per la candidata in un centimetro possono esserci indifferentemente 5 8 10 mm”. Chi è stato bocciato ieri sera a Back To School sono state quindi Carmen Di Pietro e Raffaella Fico che tra sette giorni dovranno rifare l’esame di quinta elementare