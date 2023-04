Vite al Limite Dolly Martinez oggi a letto con due: ira Nowzaradan

Dolly Martinez è stata una protagonista indiscussa di Vite al Limite ma dopo il programma la situazione è precipitata

Dolly Martinez a 25 anni ha partecipato al programma di Vite al Limite chiedendo al dottor Younan Nowzaradan di risolvere i problemi di peso. La storia della donna ha colpito i telespettatori perché non ha mai mostrato di voler cambiare completamente vita. Le persone più vicine a lei, come la madre, le hanno permesso di mantenere determinate abitudini portandola fin dalla tenera età ad un avere un problema davvero notevole. A 7 anni Dolly pesava 120 chili, una condizione che le ha portato un’insufficienza cardiaca e problemi respiratori. Tutto nasce da una situazione familiare complicata perché il padre aveva notevoli difficoltà ed era dipendente dalla droga poi successivamente nonostante le suppliche della sua famiglia, la protagonista di Vite al Limite Dolly ha continuato la sua relazione con il marito Ricky, violento e aggressivo.

Una situazione familiare che non permetteva ad entrambi di essere in grado di prendersi cura della figlia, così i servizi sociali la portarono via quando aveva solo 6 giorni. La madre Staci ha avuto la custodia della bambina, che ora ha 3 anni. Quando Dolly si è incontrata per la prima volta con il dottor Younan Nowzaradan di Vite al Limite, pesava 269 chili. Si era scontrata con la madre e alla fine era tornata dal marito, che in precedenza era stato violento. Quando lui ha ripetuto il suo comportamento, Dolly è andata in un rifugio per senzatetto ed è lì che ha incontrato un uomo di nome Philip. Si sono fidanzati ma dopo circa sei settimane sono rimasti senza casa e hanno vissuto in un albergo.

Vite al Limite Dolly oggi in una relazione poliamorosa

Il Dr. Now non ha approvato Dolly per la chirurgia bariatrica a causa della sua situazione instabile e della mancanza di una significativa perdita di peso. Alla fine della puntata di Vite al Limite aveva perso solo 40 kg ma è stata incoraggiata da tutti a continuare la terapia per diventare più forte mentalmente, in modo da poter affrontare i suoi problemi a testa alta. Dolly Martinez oggi però non sembra essere migliorata anzi la sua vita è avvolta nel mistero. Subito dopo la partecipazione a Vite al Limite Dolly sembrava essersi avvicinata alla figlia e sui social sono presenti numerose foto con lei e la mamma. Sembrava il primo passo verso una vita più felice e sana. Nella biografia del suo account Instagram aveva indicato che non era più una senzatetto ma la sua situazione di vita non è proprio ideale. Alcuni fan sostengono che abbia una relazione a tre.

Tutto nasce da un video pubblicato mesi fa da Dolly e Phillip e da un commento fatto dalla sua amica Cheyanne che si era detta scioccata di vedere l’uomo perché la protagonista di Vite al Limite le aveva detto che si erano lasciati. Sempre sui social numerosi commenti hanno segnalato inoltre che la donna stia con un nuovo ragazzo di nome Tyler e che in realtà stiano vivendo una relazione a tre con proprio con Phillip. Le relazioni poliamorose stanno diventando sempre più accettate ma molti fan non sono sicuri che Dolly di Vite al Limite sia abbastanza stabile da poterne avere una. Ciò che più preoccupa è che non abbia pubblicato più niente sui social da dicembre e secondo molte segnalazioni non sembra che abbia continuato a perseguire i suoi obiettivi di perdita di peso.