Amici 22 serale Wax provoca Maria De Filippi: la scelta polemica

Dalle anticipazioni di Amici 22 della quinta puntata in onda sabato 15 aprile è già polemica social per un’esibizione di Wax che dedica un brano a Maria De Filippi

Non si placano le polemiche anzi già viaggiano sui social dopo uno spoiler che arriva dalle anticipazioni del serale di Amici 22 in onda sabato 15 aprile che riguardano Wax. Il cantante di Arisa decide probabilmente di comune accordo con la sua insegnante di dedicare un’esibizione a Maria De Filippi in una modalità molto provocatoria, non era mai successo nella storia del talent che un allievo e soprattutto con questa coreografia così originale decidesse di scrivere una canzone e proporla come omaggio alla conduttrice proponendola direttamente su un palcoscenico così importante. Ovviamente si tratta di spoiler, l’ufficialità arriverà vedendo la puntata di sabato 12 aprile per essere certi di quanto accaduto durante la registrazione che trapela da chi era presente.

Siamo alla terza manche decisiva perché Raimondo Todaro e Arisa sono stati sfidati da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ed è la prima volta che scendono al centro studio per una sfida che aveva visto in precedenza per due manche consecutive Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro i CuccaLo. Alla seconda prova contro Maddalena viene chiamato in causa il cantante di Ballerine e Guantoni e gli avversari con questa mossa, rivelatasi poi azzardata, non potevano mai immaginare cosa aveva in serbo per loro il cantautore. Si sa che il suo punto di forza è sempre stato quello di scrivere barre su canzoni di altri ma in questa occasione si è superato. Wax si è esibito sulle note di Chiedo scusa se parlo di Maria cambiando anche il titolo in La mia canzone per Maria. La performance artistica prevedeva che la conduttrice si sedesse a centro studio dietro il banchetto che aveva utilizzato Wax durante tutto il pomeridiano prima della fase serale e così è stato.

Amici 22 serale Wax coinvolge Maria De Filippi: social divisi

Ovviamente l’intenzione provocatoria del pupillo di Arisa era tra le migliori possibili: quella di voler dire Grazie alla De Filippi non solo per aver creduto in lui ma anche per averlo sempre capito e aiutato nei momenti di difficoltà senza mai rinunciare a redarguirlo quando era il momento di farlo per fargli comprendere che stava sbagliando e che il suo atteggiamento doveva cambiare come nel caso del Capodanno gate. Sui social i fandom contro Wax hanno iniziato ad avere da ridire per questa scelta ritenuta un po’ ruffiana anche se prevale in questo momento la curiosità di voler ascoltare le barre scritte dal cantante di Grazie che potranno essere ascoltate solamente nella quinta puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 15 aprile.

Il rapporto tra Wax e Maria De Filippi ha caratterizzato questa edizione del talent con il cantante che è stato spesso redarguito per i suoi comportamenti e per degli atteggiamenti ritenuti poco consoni alla scuola. Un allievo davvero particolare che però piano piano grazie anche alla vicinanza con Angelina sta provando a smussare lati del suo carattere. Resta da risolvere la sua scelta quasi sempre poco apprezzata dal pubblico di rifiutare costantemente i guanti di sfida proposti da Rudy Zerbi, un modo per non mettersi alla prova, richiesta che anche la sua professoressa Arisa gli ha detto di prendere in considerazione.