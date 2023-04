Mario Tozzi moglie e figli: quella volta che rivelò tutto

La vita privata di Mario Tozzi, l’ex moglie e il figlio 18enne di cui il geologo tutela da sempre la privacy: cosa fa e cosa ne pensa il padre

Mario Tozzi è conosciuto per i suoi programmi televisivi di divulgazione scientifica che da anni riscuotono un notevole successo. La popolarità va di pari passo con la curiosità da parte dei più appassionati di conoscere qualche dettaglio sulla sua vita privata e se Mario Tozzi abbia una moglie e figli. C’è tanta protezione da parte sua e ciò che trapela è che, come è giusto che sia, voglia far parlare la sua attività e nient’altro. Geologo, divulgatore ed esperto ambientale italiano, il conduttore è nato a Roma nel 1959 ed è diplomato in Liceo Classico Augusto. Dopo la laurea in Scienze Geologiche all’Università di Roma La Sapienza, Mario Tozzi ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia della Terra. Da anni lavora nel mondo dei media, dove ha condotto una serie di programmi televisivi di successo in particolare su La7 ed è anche autore di diversi libri sulla scienza, la storia della terra e la divulgazione scientifica. In merito alla sua vita privata sappiamo che è stato sposato in passato e che quindi ha avuto una moglie. Come dichiarato dallo stesso Mario Tozzi nell’ultima volta in cui fece trapelare qualche dettaglio, il divulgatore ha raccontato di aver una vita privata poco interessante e di essere stato sposato e divorziato. In tanti hanno ipotizzato che avesse una relazione con la conduttrice televisiva e collegato Greta Mauro con cui ha condotto molti programmi insieme su La7. Si tratta di una fake news infatti Greta e Mario Tozzi non sono sposati. La conduttrice è sposata con Giulio Senni e ha due bambini

Mario Tozzi figli

Anche per quanto riguarda i figli di Mario Tozzi, non si conoscono tantissimi dettagli. Il conduttore e divulgatore scientifico è riuscito in tutti questi anni a proteggere questo aspetto e a non parlare della sua famiglia. Anche quando è iniziata a girare la fake news sulla sua relazione con la collega Greta Mauro ha preferito il silenzio in attesa che la voce così come accade sempre si dileguasse nel nulla. Un giusto approccio per non dare peso a indiscrezioni che contano zero. Anche per quanto riguarda i figli, Mario Tozzi lo ha rivelato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Una frase ben precisa per mettere in chiaro quanto il conduttore non voglia far parlare di sé relativamente alla sua vita privata. A 62 anni non ha interesse nel raccontare tanti dettagli di questo aspetto: Mario Tozzi ha un figlio come rivelato al magazine che ha 18 anni e che ha come aspirazione quella di diventare un attore comico. Qualche notizia più sulla sua infanzia è possibile saperla proprio grazie a lui perché ha raccontato come è nata la sua passione: infatti fin da piccolo voleva avere a che fare con le pietre. Già a sei anni insieme alla sorella è stato immortalato in una foto davanti ad una grotta. L’obiettivo era quello di scoprire la natura delle rocce.