Aldo e Alessia Uomini e Donne oggi che lavoro fanno

Aldo e Alessia di Uomini e Donne: che fine hanno fatto oggi? Scopriamo che lavoro fanno e come va la loro relazione, a nove anni dall’apparizione in tv

Sono passati ormai nove anni da quando i due si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lui tronista e lei corteggiatrice, divenuti noti al pubblico come Aldo e Alessia, ma all’anagrafe Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. L’apparizione in tv li ha resi celebri, e ha permesso loro di conoscersi meglio e mettere su famiglia, ma cosa è successo loro in questi anni? I due si sono sposati nel 2015, e si sono trasferiti a vivere a Catania, in Sicilia, città natale di Aldo, dove hanno aperto un locale, il Keep Up. Nel gennaio 2021, però, la coppia ha spiegato sui social, in una lunga diretta sul profilo Instagram di Alessia, che aveva dovuto chiudere il locale a causa della pandemia, e che si mantenevano grazie all’attività sui social e ad alcuni investimenti andati a buon fine. “Non siamo miliardari ma non ci possiamo lamentare. Come tutti facciamo dei sacrifici e ci togliamo degli sfizi” aveva spiegato Alessia all’epoca.

I due avevano precisato di avere intenzione di riaprire presto il locale, che vedeva Aldo dietro il bancone. Pochi mesi dopo la prima diretta, a luglio 2021 la coppia ex di Uomini e Donne è tornata a parlare della loro situazione lavorativa, rivelando l’intenzione di aprire un lounge bar sempre a Catania, il cui nome non era però stato rivelato. In merito alla chiusura della loro precedente locale, il pub Keep Up, Alessia Cammarota ha spiegato: “Avevamo bisogno di qualcosa di più grande. Ma non è stato così semplice trovare il giusto locale per realizzare il nostro progetto. Col tempo è arrivato e non vediamo l’ora di farvelo vedere”. Il nuovo progetto era ancora pensato per essere gestito principalmente da Aldo, mentre sua moglie portava avanti la sua attività di influencer.

Aldo e Alessia figli

Aldo e Alessia si sono sposati nel 2015, un anno dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, e si sono poi trasferiti a Catania. La coppia ha avuto due figli, Nicolò e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 7 e 5 anni. Nella diretta di gennaio 2021, Aldo aveva rivelato di voelre anche un terzo figlio, ma Alessia non era sembrata molto convinta, e aveva detto che al momento era meglio rimandare. Alla fine, però, i due hanno parlato effettivamente di un terzo figlio, concepito nei mesi successivi. Purtroppo, questa gravidanza è stata complicata, e Alessia ha avuto un aborto spontaneo.

Nella diretta Instagram di luglio 2021, l’influencer non ha voluto dare troppo dettagli, chiarendo però di stare vivendo un periodo complicato: “Sto bene, sono felice. Ci sono ancora momenti no. Ma quando arrivano mi fermo, mi assento un po’ dai social e mi concentro su tutto quello che di splendido mi ha dato la vita”. A lungo si sono rincorse voci di un possibile divorzio tra i due, ma di nuovo a luglio 2022 Alessia ha chiarito sui social che tra lei e Aldo andava tutto bene: “Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme”. Infatti, quest’oggi la coppia sarà ospite di Verissimo su Canale 5. Inoltre, Alessia ha annunciato sui social che lei e Aldo aspettano un terzo bambino.