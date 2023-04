Isobel origini: da dove viene la ballerina di Amici

Isobel è una delle ballerine di questa edizione di Amici, che sta riscuotendo molto interesse tra il pubblico. Scopriamo quali sono le sue origini.

Anche voi siete rimasti stregati da Isobel? La ballerina bionda di Amici 22 sta riscuotendo grande successo tra il pubblico dello show condotto da Maria De Filippi. Ma non solo spettatori e spettatrici sono stati colpiti dalla giovane Isobel: la ragazza ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dei professori e dei giudici esterni, brillando anche nel serale di Amici. A conti fatti è considerata da molti tra i probabili vincitori dell’edizione di quest’anno del talent. Entrata nella scuola più famosa d’Italia a novembre 2022, dopo aver vinto la sfida con Claudia Bentrovato, Isobel Kinnear si è fatta rapidamente strada nel programma grazie al suo talento, lavorando sotto la guida della maestra Alessandra Celentano.

In questi mesi aveva instaurato anche un bel rapporto con Cricca, cantante e altro concorrente del talent show di Canale 5, un flirt che aveva catturato l’attenzione degli appassionati dopo il rientro nella scuola del romagnolo che raccontò ad alcuni allievi di aver lasciato la ragazza. Dopo qualche giorno si scoprì che i due si stanno avvicinando sempre di più, poi la dedica con la canzone Australia e d’improvviso la brusca frenata. Non si hanno certezze ufficiali ma il feeling tra Isobel e Cricca è pian piano svanito con i due che sono rimasti comunque in ottimi rapporti dopo il breve flirt. Ma cosa sappiamo di questa bionda talentuosa ballerina straniera? Ecco quali sono le sue origini.

Isobel origini della ballerina di Amici

Il nome completo è Isobel Fetiye Kinnear, ed è nata nel maggio 2003 in Australia, anche se dal cognome possiamo intuire almeno delle lontane origini irlandesi. Ha iniziato a ballare quando aveva appena 3 anni d’età, e successivamente è entrata nella Dream Dance Company. Nel 2018 ha vinto il prestigioso premio Australia’s Dancer of the Year, quando aveva appena 15 anni. Di recente è stato ritrovato un video di repertorio che riguarda proprio Isobel che aveva già debuttato in tv in una trasmissione televisiva in Australia quando era ancora adolescente. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua famiglia e sulle sue origini considerando come la ballerina di Alessandra Celentano sia arrivata in extremis ad Amici 22. La stessa Maria De Filippi aveva spiegato che già ai casting Isobel era stata presa e aveva impressionato i giudici ma non conosceva l’italiano e così per riuscire a partecipare al talent ha dovuto frequentare un corso intensivo per imparare la lingua e poter così tentare l’accesso nella scuola più famosa d’Italia. Una forza di volontà straordinaria che le ha permesso di conquistare un banco e successivamente ottenere la maglia del serale. Il talento di Isobel è stato premiato dalla sua maestra che nonostante fosse entrata più tardi di altri ballerini ha deciso di darle per prima la maglia oro. Se volete continuare a seguirla, oltre che sul programma in onda su Canale 5, tenete d’occhio il suo profilo Instagram, su cui Isobel pubblica diversi contenuti relativi alla sua attività di ballerina. Attualmente, vanta già 172.000 follower.