Marco Verratti moglie chi è Jessica Aidi: cameriera modella

Marco Verratti è uno dei calciatori italiani più famosi al mondo, sua moglie è Jessica Aidi Verratti: come si sono conosciuti

Nato a Pescara nel 1992, Marco Verratti è stato un ragazzo prodigio del calcio italiano, facendo un clamoroso salto nel 2012 dal club abruzzese in Serie B fino all’elite del calcio europeo con i francesi del Paris Saint-Germain. Nell’estate 2021 è anche convolato a nozze con Jessica Aidi, con cui si è sposato a Neuillt-sur-Seine, nel paese in cui ormai vive stabilmente da oltre dieci anni. Si tratta della sua seconda moglie, dopo la separazione nel 2019 da Laura Zazzara, un’amica d’infanzia a cui era sentimentalmente legato dal 2009. Jessica Aidi è nata a Montpellier, in Francia, l’11 luglio 1992, e ha quindi solo 4 mesi in più del marito (nato il 5 novembre). Nata e cresciuta in Francia, Jessica ha anche passaporto marocchino e algerino, per via dell’origine dei suoi genitori. Oggi è una nota modella, ma da giovane ha svolto anche altri lavori: è stata infatti una cameriera, e poi una booker, gestendo appuntamenti e casting di servizi fotografici, arrivando anche a lavorare per il reality show di Dubai Les Marseillais.

Dopo il diploma di maturità, ha lasciato la sua regione natale per continuare i suoi studi a Parigi. Studentessa studiosa, ha conseguito la laurea in economia gestionale e un master in marketing e gestione degli studi aziendali. Parallelamente, grazie alla sua bellezza Jessica ha iniziato anche la carriera di modella, riscuotendo una certa fama in Francia. Tutto ha un casting nato quasi per caso quando è stata notata per strada da un’agenzia che le ha permesso di fare le sue prime sfilate a New York. Successivamente ha indossato i capi di importanti marchi di moda, ed è apparsa sulla copertina di numerose riviste specializzate, tra cui Elle. Ha conosciuto Marco Verratti nel 2019, in un ristorante a Parigi, dove Jessica lavorava come cameriera, e da allora i due hanno iniziato a conoscersi. La loro relazione venne subito notata dai paparazzi francesi: infatti, la coppia era stata notata mano nella mano nel paddock del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, e successivamente in vacanza alle Baleari, sull’isola di Ibiza. Se volete seguire Jessica Aidi, potete farlo grazie al suo profilo Instagram.

Marco Verratti figli

Jessica Aidi e Marco Verratti ancora non hanno figli, ma il centrocampista abruzzese è già divenuto padre due volte, a seguito della sua precedente relazione con Laura Zazzara. I due bambini si chiamano Tommaso e Andrea, e quest’ultimo è nato nel 2018, un anno prima della separazione dei suoi genitori, ma su di loro non ci sono molte informazioni disponibili. Anche sull’ex moglie di Marco Verratti non si hanno tanti dettagli infatti ancora oggi non si conosce il suo lavoro. Sui social però è possibile ancora oggi analizzare il suo profilo Twitter ormai fermo da oltre 8 anni ma dove però è ancora possibile visualizzare le foto che aveva pubblicato e che la vedevano in compagnia di Marco Verratti e delle sue amiche. Tantissimi i tweet relativi alla carriera del suo ex marito che all’epoca era un giovanissimo talento italiano che si stava affermando al Paris Saint Germain dopo la splendida stagione in serie B con il Pescara.