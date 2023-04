Elisabetta Gregoraci chi era la mamma Melina: causa morte la malattia

Elisabetta Gregoraci è una nota showgirl italiana: ha perso sua madre tempo fa, e spesso ha raccontato questo episodio. Chi era sua madre e di cosa è morta?

La mamma di Elisabetta Gregoraci nella sua vita è stata molto importante e la causa della morte di Melina uno strazio. È un volto piuttosto noto della televisione italiana. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1997, ha iniziato una carriera cinematografica e televisiva, apparendo in film dei fratelli Vanzina e di Carlo Verdone, in serie tv come Le ragazze di Piazza di Spagna e Un medico in famiglia, e in vari programmi e talk show, tra cui soprattutto Buona Domenica, di cui è stata una presenza fissa tra il 2006 e il 2008. Nata a Soverato, vicino Catanzaro, nel 1980, è però conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, iniziata nell’estate del 2006.

I due si sono sposati nel 2008, e due anni dopo è nato il primo figlio della coppia, Nathan Falco Briatore; si sono poi separati nel dicembre 2017. Durante il periodo del loro matrimonio, la vita di Elisabetta Gregoraci è stata anche sconvolta dalla prematura morte di sua madre, a cui ha rivelato di essere sempre stata molto legata. La donna si chiamava Carmela Francavilla, detta Melina, che ha cresciuto sia la showgirl che la sua sorella minore Marzia Gregoraci, ma è morta nel 2010, prima di compiere 61 anni.

Elisabetta Gregoraci mamma malattia

Melina Francavilla, madre di Elisabetta e Marzia Gregoraci, è morta all’inizio del 2011 a causa di un tumore al seno, prima di compiere 61 anni. Per questo motivo, nel giorno del suo compleanni, il 4 marzo, la figlia maggiore è solita dedicarle un ricordo sui suoi canali social. Le due erano molto legate, al punto che la stessa Melina aveva definito sua figlia la sua vera migliore amica. In molte foto online Elisabetta Gregoraci appare accanto alla madre, compresa una molto bella del suo matrimonio con Flavio Briatore, celebratosi appena tre anni prima della scomparsa della donna.

Un dolore straziante, un giorno da dimenticare e molto odiato per un lutto insuperabile aveva scritto la showgirl nelle sue storie di Instagram il 29 giugno 2021, a dieci anni esatti dalla morte di sua madre Melina. Elisabetta Gregoraci ha spesso raccontato del suo rapporto con la madre che aveva ben sei figli, una famiglia molto numerosa. La donna è stata colpita dalla brutta malattia molto giovane. Come da prassi si è curata sottoponendosi a diverse operazioni e chemio. L’ex moglie di Briatore ha raccontato che fa ragazzina ha girato molti ospedali per stare accanto all’amata madre. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. I medici le hanno fatto capire quanto sia attualmente importanti le terapie con cellule staminali.

La tragica esperienza della morte della mamma ha spinto Elisabetta Gregoraci a parlare sempre più spesso dell’importanza della ricerca contro il cancro al seno, e ha spesso invitato e tutte le donne a conservare le cellule del cordone ombelicale. Il costo per molti alla nascita di un figlio può sembrare elevato e varia in base al periodo di conservazione. Una spesa però a detta della showgirl che può rivelarsi preziosa perché in futuro potrebbero essere utili per curare malattie gravi. La showgirl si sta battendo affinché questa pratica possa essere gratuita.