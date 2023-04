Il Cantante Mascherato 2023 eliminato ieri sera: chi era Scoiattolo Nero

L’eliminato di ieri sera de Il Cantante Mascherato 2023 è lo Scoiattolo Nero: chi c’era nella maschera uscita e chi va in finale

Lo Scoiattolo Nero è l’eliminato di ieri sera de Il Cantante Mascherato 2023. La maschera ha perso al ballottaggio contro Stella che è stata la più votata dai social e così è andata avanti nella gara. Lo smascheramento era atteso da sette giorni infatti nella scorsa puntata Milly Carlucci ha rinviato il verdetto. La puntata de ll Cantante Mascherato di ieri sera 15 aprile è iniziata con il verdetto sul ballottaggio tra Stella e Scoiattolo Nero. Prima però c’è stato un nuovo indizio da parte di entrambe le maschere: Stella ha parlato della mamma che l’ha sempre protetta e ha poi cantato Cicale e La notte vola, quattro giudici su cinque credono sia Simona Ventura; Scoiattolo Nero manda baci stellari e canta un medley delle canzoni di Raffaella Carrà. Dall’indizio il nome appare scontato e a perdere è proprio lo Scoiattolo Nero che viene eliminato. Lo smascheramento rivela che era Valeria Marini così come avevano immaginato tutti. La gara ricomincia con il confronto tra Massimo Lopez e Tullio Solenghi che fanno a gara a giurare di non essere in nessuna della maschere ancora in gara. Si passa poi alla sfida tra Criceto che canta O surdato nnammurato con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e Il Cavaliere Veneziano che si esibisce con Ivana Spagna in Easy Lady. I nomi per Criceto sono Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni, mentre il Cavaliere Veneziano potrebbe essere secondo i giurati uno tra Alessandro Egger, Samuel Peron e Gabriel Garko.

La giuria si divide nel voto ma alla fine a spuntarla grazie ai voti social è Criceto che va in finale, mentre allo spareggio va il Cavaliere Veneziano. L’altra sfida è tra Squalo e Riccio, entrambi si esibiscono in duetto. La prima maschera canta Anima Mia insieme a I Cugini di Campagna, mentre Iva Zanicchi canta Canzone insieme a Riccio. Per i giurati in Squalo c’è uno tra Teo Teocoli, Enrico Brignano e Tullio Solenghi, mentre in Riccio si pensa ci sia Massimo Lopez: ad ottenere il pass per la finale è proprio il Riccio. La terza sfida vede Ciuchino contro Stella: la prima maschera canta Vattene Amore con Mietta, mentre la seconda ha duettato con Anna Tatangelo in Essere una donna. Per Ciuchino i nomi più papabili secondo la giuria sono Tullio Solenghi e Nino Frassica, mentre Stella per tutti è Simona Ventura: grazie ai voti social Ciuchino va in finale. Allo spareggio vanno così Squalo, Stella e Cavaliere Veneziano: la prima maschera ad esibirsi è il Cavaliere Veneziano che canta Penso Positivo scatenandosi nelle danze, un indizio che convince totalmente la giuria che all’interno ci sia Samuel Peron, l’unico a dissociarsi è Francesco Facchinetti che punta su Alessandro Egger. Lo Squalo canta Dieci ragazze di Lucio Battisti e per tutti è Tullio Solenghi, infine è il turno di Stella e ancora una volta i giudici non hanno dubbi e puntano su Simona Ventura. A salvarsi e andare in finale è il Cavaliere Veneziano, una maschera tra Stella e Squalo sarà svelata nella finale della prossima settimana.

Il Cantante Mascherato 2023: i finalisti

La puntata di ieri sera 15 aprile de Il Cantante Mascherato 2023 ha decretato i finalisti di questa edizione. In attesa di scoprire chi tra Stella e Squalo è stato eliminato, ad approdare alla finale è stato il Cavaliere Veneziano che ha vinto l’ultimo ballottaggio grazie ai voti social. In precedenza la stessa maschera aveva perso lo scontro diretto con Criceto che ha conquistato a sorpresa il posto in finale. Infatti da tempo ormai tutti credono che ci sia Nathalie Guetta ma i social continuano ad apprezzare e premiare la maschera. L’altro scontro diretto è stato vinto da Riccio, altro finalista de Il Cantante Mascherato 2023 che ha battuto Squalo, infine l’ultimo testa a testa ha visto affrontarsi Stella e Ciuchino con quest’ultimo che ha ottenuto il pass per la finale. I finalisti de Il Cantante Mascherato 2023 dopo la puntata di ieri sera 15 aprile sono Cavaliere Veneziano, Criceto, Riccio e Ciuchino.